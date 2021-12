Redaktion 26.11.2014 Lesedauer: 1 Minute

Marcus Money-Chappelle Neuer Head of Sovereign Funds für das Asset Management bei der Edmond de Rothschild Gruppe

Marcus Money-Chappelle ist seit dem 29. September als Head of Sovereign Funds für das Asset Management der Edmond de Rothschild Gruppe tätig. Von London aus berichtet Money-Chappelle an Florence Dard, Head of European Institutional Sales and Sovereign Funds, sowie an Charles Goodman, Head of Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited.