Bei Daimler Truck hat Marcus Poppe zum 1. Juli die Leitung des globalen Treasury übernommen. Er folgt auf Claus Bässler, der die Aufgabe über Jahre geprägt hat.



Neu ist Poppe bei dem Nutzfahrzeughersteller nicht: Seit September 2025 leitet er dort die Investor Relations. Beide Funktionen liegen nun in einer Hand. Darüber berichtete zuerst „Der Treasurer“.

Poppe arbeitete zuvor 15 Jahre bei der DWS. Dort begann er 2010 im Aktienfonds-Management und leitete ab März 2023 gemeinsam mit Philipp Schweneke das europäische Aktiengeschäft. Rund zwei Jahre verantwortete er zudem den 3,4 Milliarden Euro schweren Aktienfonds DWS Deutschland (ISIN: DE0008490962).

Bässler hat die finanzielle Eigenständigkeit von Daimler Truck maßgeblich aufgebaut. Der Nutzfahrzeughersteller hatte sich 2021 von der Daimler AG abgespalten und ist seitdem eigenständig an der Börse notiert. Ende 2026 zieht er sich aus dem operativen Geschäft zurück, bis dahin begleitet er den Übergang.

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Die Treasury-Organisation zählt nach Unternehmensangaben weltweit rund 130 Beschäftigte, viele davon in Stuttgart.