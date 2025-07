Marcus Poppe wechselt zu Daimler Truck. Der bisherige Co-Leiter European Equities der DWS übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung des Bereichs Investor Relations beim Nutzfahrzeughersteller. Dieser hatte sich 2021 von der damaligen Daimler AG abgespalten und ist seitdem eigenständig an der Börse notiert. Ab dem 1. Juli 2026 wird Poppe zusätzlich den Bereich Treasury verantworten.

Wie DAS INVESTMENT bereits im Juni berichtete, hatte Poppe angekündigt, die DWS zu verlassen und in eine Position außerhalb der Asset-Management-Branche zu wechseln. Nun ist klar: Seine neue Aufgabe führt ihn zu Daimler Truck.

In seiner neuen Funktion wird Poppe direkt an Eva Scherer berichten, die als Chief Financial Officer für die Finanzen des Lkw- und Busherstellers verantwortlich ist. Scherer zeigt sich erfreut über die Personalie: Man hole einen erfahrenen Experten mit langjähriger und fundierter Expertise an Bord. Sie freue sich darauf, gemeinsam mit ihm die finanziellen Stärken von Daimler Truck gegenüber dem Kapitalmarkt darzustellen und die Treasury-Funktion weiterzuentwickeln.

Umstrukturierung im Finanzbereich

Die Verpflichtung Poppes ist Teil einer größeren Umstrukturierung im Finanzbereich von Daimler Truck. Claus Bässler, der bisher die Bereiche Treasury und Tax verantwortet, wird bis Ende Juni 2026 in seiner Position bleiben und dann in den Ruhestand gehen.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Christian Herrmann, der aktuelle Leiter Investor Relations und M&A, übernimmt seit 1. Juli 2025 den neu geschaffenen Bereich Corporate Development. Unter seiner Leitung werden die strategischen Funktionen M&A, Unternehmensstrategie sowie Real Estate gebündelt. Bis zu Poppes Eintritt im September wird Herrmann weiterhin den Bereich Investor Relations verantworten.

15 Jahre bei der DWS

Poppe war seit 2010 bei der DWS tätig, wo er seine Karriere im Aktienfonds-Management begann. Seit März 2023 leitete er gemeinsam mit Philipp Schweneke den Bereich European Equities. Zu seinen Aufgaben gehörte auch das Management des 3,4 Milliarden Euro schweren DWS Deutschland Fonds, den er seit gut zwei Jahren verantwortete.

Bei der DWS ist die Nachfolge bereits geregelt: Philipp Schweneke übernimmt allein die Leitung des Bereichs European Equities. Die Verantwortung für den DWS Deutschland teilen sich künftig Schweneke und Andreas Wendelken. Beide Portfoliomanager arbeiten nach Angaben der DWS bereits seit Jahren im Deutschland-Team.