Marcus Vitt übernimmt Vorsitz des HHLA-Aufsichtsrats
Marcus Vitt, ehemaliger Vorstandssprecher der Privatbank Donner & Reuschel, wird Aufischtsratschef der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Er wird Nachfolger von Rüdiger Grube , der zum anstehenden Monatsende ausscheidet. Zudem sollen auch Senator Andreas Dressel und Katharina Kriston Aufsichtsratsmandate übernehmen. Senatorin Melanie Leonhard erklärt im Namen der Mehrheitseigentümerin der HHLA, der Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft: „Wir freuen uns, dass mit Marcus Vitt ein Experte für Finanzen die Nachfolge im Vorsitz übernimmt.“
Neben Grube scheiden die bisherigen Vertreter der Stadt Hamburg, Andreas Rieckhof (Staatsrat der Wirtschaftsbehörde) und Sibylle Roggencamp (Leiterin des Amtes für Beteiligungsmanagement in der Behörde für Finanzen und Bezirke), ebenfalls zum 30. September 2025 aus dem Aufsichtsrat der HHLA aus.
Zwölfköpfiger Aussichtsrat, paritätisch besetzt
In Abstimmung mit dem Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der HHLA sollen neben Vitt, Vorsitzender des Hamburger Börsenrates, Senator Andreas Dressel (Präses der Behörde für Finanzen und Bezirke) und Katharina Kriston (Leiterin des Zentralamtes der Behörde für Wirtschaft, Arbeit und Innovation) zum 1. Oktober 2025 in den Aufsichtsrat folgen. Die gerichtliche Bestellung der drei neuen Mitglieder wird zeitnah beantragt.
Der Aufsichtsrat der HHLA besteht aus zwölf Mitgliedern und ist paritätisch besetzt. Die sechs Vertreter der Arbeitnehmerseite werden nach den Regularien des Mitbestimmungsgesetzes bestimmt. Die Stadt Hamburg und MSC Mediterranean Shipping Company haben jeweils ein Vorschlagsrecht für drei Aufsichtsratsmitglieder, wobei der Vorsitzende des Gremiums von der Stadt vorgeschlagen wird.