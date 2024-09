Die Halbleiterindustrie spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Technologieentwicklung, und Asien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Zentrum dieser Branche entwickelt. Doch wie steht es um die Zukunft dieses Sektors angesichts geopolitischer Spannungen und sich verändernder Marktdynamiken? Marcus Weyerer, Investmentstratege bei Franklin Templeton, gibt im Gespräch mit DAS INVESTMENT Einblicke in die aktuellen Entwicklungen, Chancen und Herausforderungen der asiatischen Halbleiterindustrie.

DAS INVESTMENT: Herr Weyerer, welche Themen sind für Anleger in Asien jetzt besonders interessant?

Marcus Weyerer: In Asien sehen wir aktuell drei große Trends: Demografie, Technologie und Infrastruktur. Besonders im Technologiebereich hat die Region stark aufgeholt. Asien hat da in den letzten zehn, 15 Jahren extrem aufgeholt und ist mittlerweile in einigen Bereichen führend. Das muss man klar so sagen. Beim Thema Infrastruktur ist Indien ein gutes Beispiel. Modi ist seit über zehn Jahren Regierungschef und hat wichtige Reformen durchgesetzt.