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Die Modelle der weltweiten KI-Revolution kommen aus den USA. Die Chips darunter allerdings nicht. 80 Prozent der Speicherchips entstehen in Südkorea, bei SK Hynix und Samsung. Von den Rechenchips, die für KI zählen, kommen über 90 Prozent aus Taiwan, der Großteil von TSMC. Wer eine KI trainieren will, kommt deshalb an Asien nicht vorbei.

Das rückt zwei Schwellenländer (Emerging Markets) ins Zentrum der Rallye und räumt zugleich mit dem Bild auf, das viele Anleger im Kopf haben: Rohstoffe, junge Bevölkerung, Brasilien. Marcus Weyerer, ETF-Stratege bei Franklin Templeton, hält dagegen. 60 bis 70 Prozent des Weltwirtschaftswachstums kämen inzwischen aus diesen Märkten. Korea und Taiwan besetzen in der Wertschöpfungskette Plätze, die sich anderswo nicht nachbauen lassen.

Dass sich daran so schnell nichts ändert liegt nicht nur am Know-how. Eine Chipfabrik muss steril sein, kostet 10 bis 20 Milliarden US-Dollar und braucht drei Jahre, bis sie steht. Und selbst wenn man sie gebaut hat, fehlt das Personal, das sie bedienen kann. „Es ist sehr, sehr schwer, da neue Markteintritte zu finden“, sagt Weyerer. China probiert es, Intel probiert es, Donald Trump versucht es mit Reshoring. Mühselig nennt Weyerer das. Wie eng es im System zugeht, zeigen die Auftragsbücher der Speicherchip-Hersteller: Sie sind nicht nur für 2026 voll, sondern schon für 2027.

Diese Nachfrage hängt an fünf Konzernen: Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta, Oracle. 800 Milliarden Dollar Investitionen stehen im Raum, die Richtung geht bis eine Billion bis Ende 2027. Platzt da eine Blase? Weyerer schaut auf die Cloud-Umsätze der fünf, die um 40 bis 50 Prozent wachsen, und sieht kein Blasenmuster. Die Schattenseite spart er allerdings nicht aus: Oracle verschuldet sich, Meta ebenfalls, der freie Cashflow sieht schlechter aus als vor zwei Jahren. Und Anthropic hat schwarze Zahlen für das dritte Quartal in Aussicht gestellt. „Jetzt sind wir noch nicht da, mal schauen, ob das tatsächlich passiert.“

Wer auf die Schaufelverkäufer setzt, kauft allerdings Klumpen mit. Im koreanischen Index stecken rund 60 Prozent in IT, die Hälfte davon in zwei Namen. In Taiwan hängen etwa 30 Prozent an TSMC. Dazu die Geopolitik: Als es rund um Iran krachte und alle durch dieselbe Tür wollten, lag Korea 25 Prozent unter seinem Hoch. Weyerer wirbt deshalb nicht für die große Wette, sondern für die Beimischung – und gegen ein altes Vorurteil: „Emerging Markets ist kein Teufelszeug.“

Bleibt die Rechnung, die niemand seriös aufmachen kann, Weyerer eingeschlossen: Was ist KI in vier Jahren wert? Elon Musk rechne mit einer Milliarde humanoider Roboter in zehn Jahren, erzählt er. Trifft das halbwegs zu, sind 800 Milliarden Dollar wenig Geld. Trifft es nicht zu, steht Asien mit sehr teuren Fabriken da.



Mehr zu Chips, Blasen und der Frage, wie viel Taiwan ein Depot verträgt: die neue Folge mit Marcus Weyerer.