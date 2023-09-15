Doppelspitze Marcus Wollny verlässt DFV-Vorstand

Nach sechs Jahren als Vorstandsmitglied bei der Deutschen Familienversicherung (DFV) hat Marcus Wollny das Unternehmen verlassen. Seine Aufgaben werden nun unter zwei Vorständen aufgeteilt.

Maximilian Knoll und Bettina Hornung: Das Duo übernimmt die Aufgaben des ausgeschiedenen Vorstandsmitglieds Marcus Wollny.

Marcus Wollny, Vorstandsmitglied der Deutschen Familienversicherung (DFV), hat die Gesellschaft zum 31. August verlassen. Das meldete zuerst das Branchenportal Versicherungsmonitor. Die DFV hat dies auf Nachfrage von DAS INVESTMENT bestätigt.

Man habe sich im „guten gegenseitigen Einvernehmen“ getrennt, heißt es von der DFV. Wohin Wollny nun wechselt, ist bislang noch nicht bekannt.

Bettina Hornung und Maximilian Knoll übernehmen

Wollny war acht Jahre lang bei der DFV aktiv, sechs davon als Vorstand, zwei als Generalbevollmächtigter. Im DFV-Vorstand verantwortete er die Bereiche Digitalisierung, Automatisierung, IT, Schaden-/ Leistungsregulierung und Betrieb. Diese werden nun unter Bettina Hornung und Maximilian Knoll aufgeteilt.

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Hornung, die dem DFV-Vorstand seit Juni angehört, leitet nun auch die IT. Der operative Vorstand Knoll zeichnet nun auch für den Bereich Betrieb sowie Schaden/Leistung verantwortlich.