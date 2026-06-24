Mario Barisic: Das klingt gut auf Panels – hat mit der Realität aber wenig zu tun. Institutionelle Investoren kämpfen weiterhin um die entscheidenden Profile. Vor allem in Risk, Regulierung und komplexen Operations gibt es keinen Arbeitgebermarkt, sondern einen Engpassmarkt. Mehr Bewerbungen bedeuten nicht automatisch mehr Qualität – das wird aktuell oft verwechselt.

DAS INVESTMENT: Man hört oft, der Markt habe sich vom Bewerber- zum Arbeitgebermarkt gewandelt. Spüren Sie das in der Praxis?

Welche Profile sind besonders schwer zu besetzen?

Barisic: Besonders knapp sind Experten in Risk Management mit Modellverständnis, Spezialisten für Regulatory Reporting und erfahrene Kräfte in der Fondsadministration – vor allem mit Blick auf alternative Anlagen. Wer zusätzlich noch Prozesse versteht und technologisch denkt, ist praktisch nicht am Markt. Die regulatorischen Anforderungen steigen kontinuierlich, dazu kommen Risikothemen durch geopolitische Entwicklungen und Investoren stellen höhere Ansprüche. Viele Häuser versuchen, mit weniger FTEs auszukommen und stärker auf Digitalisierung zu setzen.

Wie wichtig ist KI-Kompetenz heute bei der Stellenbesetzung?

Barisic: Das Thema ist präsent! KI ist kein Zukunftsthema mehr, sondern Effizienzfaktor. Gerade bei institutionellen Investoren geht es darum, Reporting, Datenhaushalte und Risikosteuerung in den Griff zu bekommen. Wer heute nicht versteht, wie sich Prozesse intelligent automatisieren lassen, wird schnell zum Flaschenhals – nicht zum Leistungsträger. Die Phase, in der Experten parallel mit Lösungen durch Künstliche Intelligenz arbeiten, ist angestoßen. Die Systeme müssen erst noch angelernt werden. Wir stehen vor einer Übergangsphase von rund fünf Jahren.

„Fachkompetenz ist Pflicht, Persönlichkeit ist Kür“ – gilt dieser Satz noch?

Barisic: Der Satz ist überholt. Fachkompetenz ist die Eintrittskarte – Persönlichkeit entscheidet über den Verbleib. Gerade in regulierten Umfeldern müssen Menschen komplexe Inhalte vertreten, intern wie extern. Wer nur fachlich stark ist, aber nicht kommunizieren kann, wird zum Risiko – nicht zur Lösung.

Wie testen Sie, ob ein Fachexperte auch als Führungskraft funktioniert?

Barisic: Bei externen Kandidaten ist die Eignungsdiagnostik umfangreicher: Man simuliert Gespräche, arbeitet mit Fallstudien, fragt konkret nach dem Umgang mit schwierigen Mitarbeitern oder Konfliktsituationen in der Vergangenheit. Bei internen Kandidaten hat man bereits Erfahrungswerte: Mitarbeitergespräche wurden geführt, Kompetenzen wurden beobachtet. Manche Unternehmen setzen zudem auf Führungsprogramme über zwei bis drei Jahre – man baut die nächste Generation gezielt auf, anstatt sie blind ins kalte Wasser zu werfen.

Sollten Bewerber Hobbys im Lebenslauf angeben?

Barisic: Ja, ich halte das für sinnvoll. Aus den Hobbys lässt sich einiges ablesen: Betreibt jemand einen Einzelsport oder einen Teamsport? Engagiert er sich ehrenamtlich, schaut also auch nach links und rechts? Das sind Signale für Führungspotenzial. Entscheidend ist es nicht, aber als spezialisierter Personalberater gibt es mir die Möglichkeit, schon vorab eine erste Einschätzung zu formulieren.

Was müssen Arbeitgeber heute bieten, um Talente langfristig zu binden?

Barisic: Klare Karriereperspektiven und echte Führung. Kein Obstkorb der Welt hält einen Mitarbeiter, der nicht weiß, wohin seine Reise führt. Die Qualität von Führungskräften wird zum entscheidenden Faktor. Je digitaler und verteilter Teams werden, desto wichtiger ist es, dass Führungskräfte nah am Menschen bleiben. Wir sehen uns im Video-Call, haben aber nie gemeinsam einen Kaffee getrunken, nie einen Aperol Spritz in Hamburg geteilt – diese Bindung muss trotzdem entstehen. Die besten Führungskräfte, die ich erlebe, sind Menschenfänger: Sie erzählen eine Vision, nehmen ihr Team mit auf eine Reise und geben jedem das Gefühl, nicht nur Zahnrad in einem Getriebe zu sein, sondern Teil von etwas, das etwas schafft. Im Sport sehen wir ständig, wie Teams, denen man auf dem Papier nicht viel zugetraut hätte, mit Begeisterung und Klarheit Außergewöhnliches leisten. Das lässt sich direkt auf Unternehmen übertragen.

Haben Sie Tipps für Berufseinsteiger, die gerade mit dem Studium fertig sind?

Barisic: Frühzeitig konkret werden. Viele stellen sich die entscheidende Frage – wohin soll die Reise gehen? – erst nach dem Abschluss. Das ist zu spät. Wer schon während des Studiums weiß, wo er hinwill, kann gezielt Praktika auswählen, die richtigen Netzwerke aufbauen und Branchenevents besuchen. Man bekommt dann ein Gespür für den Markt, noch bevor man offiziell drin ist. Und wer tiefer im Thema steckt als andere, hat im Wettbewerb um die ersten Stellen einen echten Vorteil.