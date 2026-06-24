Personalberater verrät, was im Finance-Recruiting wirklich zählt
DAS INVESTMENT: Man hört oft, der Markt habe sich vom Bewerber- zum Arbeitgebermarkt gewandelt. Spüren Sie das in der Praxis?
Mario Barisic: Das klingt gut auf Panels – hat mit der Realität aber wenig zu tun. Institutionelle Investoren kämpfen weiterhin um die entscheidenden Profile. Vor allem in Risk, Regulierung und komplexen Operations gibt es keinen Arbeitgebermarkt, sondern einen Engpassmarkt. Mehr Bewerbungen bedeuten nicht automatisch mehr Qualität – das wird aktuell oft verwechselt.