Mit dieser Partnerschaft positioniert sich Revolut strategisch im deutschen Markt, wo das Unternehmen insbesondere mit der einheimischen Neobank N26 konkurriert . Die Verpflichtung prominenter Sportler als Markenbotschafter ist in der Fintech-Branche keine Seltenheit und wird von Unternehmen wie Bitpanda ebenfalls praktiziert, um ihre Markenbekanntheit zu steigern.

In einem Linkedin-Post erklärt Götze die Entstehung der Partnerschaft: „Als aktiver Investor bin ich auf viele Finanzlösungen gestoßen. Dabei habe ich festgestellt, dass sie oft mit gewissen Einschränkungen verbunden sind – sie sind langsam, stagnierend oder konzentrieren sich nur auf einen bestimmten Bereich.“ Dies veranlasste ihn laut eigener Aussage, direkten Kontakt zu Revolut aufzunehmen. Und er fügte hinzu: „Ich denke, es ist die bestmögliche Art, eine Marke zu bewerben, wenn man von ihrem Produkt überzeugt ist.“

Götze ist zudem ein umtriebiger Startup-Investor. Mit seinem Unternehmen Companion M hat er ein Vehikel geschaffen, das neben der Verwaltung seiner Markenrechte auch ein umfangreiches Portfolio an Startup-Beteiligungen hält. Nach eigenen Angaben hat Götze über Companion M in mehr als 60 Early-Stage-Startups sowie in über 20 Venture-Capital-Fonds investiert, darunter namhafte Fonds wie Cherry Ventures, Lakestar, Project A, World Fund und EQT Ventures.

Über seine Erfahrungen im Investmentbereich sagt Götze: „Ich verfolge den Weg von Revolut schon eine ganze Weile, und es schmerzt ein wenig, dass ich noch nicht so tief in die Investitionstätigkeit eingestiegen war, als sie ihr Geschäft starteten und ihre ersten Seed-Runden hatten. Aber ich denke, manchmal bekommt man eine zweite Chance, sich zu treffen.“