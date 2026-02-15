Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Es gibt Momente im Verkauf, die bleiben. Wenn ein Kunde die Vinothek betritt, der eigentlich nur trockene Weine trinkt, am besten keinen Riesling – und zwei Stunden später mit zwei Kisten Wein mit 25 Gramm Restsüße das Geschäft verlässt. „Das sind die Tage, wo du heimkommst mit dem großen Strahlen im Gesicht“, sagt Marius Klein. „Dafür machst du das Ganze letzten Endes.“

Klein, Mitte dreißig, ist das Gesicht der Vinothek der Saar in Saarburg. Was vor 15 Jahren als „Bonsai und Wein“ begann – eine Kombination der Hobbys von Vater und Sohn –, hat sich zur ersten Adresse für Saar-Weine entwickelt. In einem Verkaufsraum, der kaum größer ist als manches Kinderzimmer, kuratiert Klein ein Portfolio, das die ganze Bandbreite der Region abbildet: von den großen VDP-Weingütern wie Egon Müller und Van Volxem bis zu Garagenbetrieben, die man von außen gar nicht als Weingut erkennen würde.

Von der Krise zur Chance

Die Erfolgsgeschichte der Vinothek begann ausgerechnet in der Pandemie. Klein, frisch aus dem Studium der Internationalen Weinwirtschaft in Geisenheim, stand damals vor der Entscheidung: Konzernkarriere in Hamburg, Berlin oder München – oder doch die kleine Familienvinothek an der Saar? „Meine Eltern waren in Spanien im Urlaub, ich war für Versand und Co. verantwortlich. Ich dachte, jetzt machst du mal ein paar E-Mail-Aktionen und guckst mal, wie das so ankommt“, erinnert sich Klein. „Und siehe da, das kam ziemlich gut an.“

Heute arbeitet er Vollzeit in der Vinothek, die seine Eltern mittlerweile in Rente begleitet haben. Der Name wechselte von „Bonsai und Wein“ zur „Vinothek der Saar“ – ein Anspruch, den Klein ernst nimmt. „Wir wollen die Anlaufstelle sein für alle Weinfreunde, die sich mit dem Thema wirklich mal befassen wollen.“

Kurator und Botschafter zugleich

Die Auswahl der Weine folgt klaren Kriterien: Qualität steht an erster Stelle, gefolgt von der Passform ins Sortiment. Aber der dritte Faktor ist entscheidend: "Die menschliche Ebene", sagt Klein. „Wir müssen einfach mit den Leuten gern zusammenarbeiten.“ Das mag nach einer Selbstverständlichkeit klingen, ist in der Weinbranche aber längst nicht üblich. Klein kann jedes seiner Weingüter innerhalb von 15 Minuten erreichen. Er kann die Weine selbst abholen, sitzt bei den Jungweinproben im Keller, war mit den Winzern im Weinberg. „Zwischen fünf und zehn Mal im Jahr“ sieht er sich mit manchen Winzern, schätzt er.

Diese Nähe ermöglicht es ihm, nicht nur Wein zu verkaufen, sondern Geschichten zu erzählen. „Ich bin der Übersetzer, ich bin das Schaufenster“, sagt Klein. „Ich muss meinen Kunden genau erzählen können, was die Philosophie der Winzer ist.“ Etwa die von Christoph Schmitt vom Weingut Schäfer-Schmitt, der in einem renovierten Wohnhaus in Oberemmel Wein macht – ohne Visitenkarte, ohne Schild am Eingang. Ein Kunde hatte Klein auf den Betrieb aufmerksam gemacht. Wenige Tage später klingelte Schmidts Handy: „Erschreck dich nicht, ich hab bisschen Riesling dabei, aber hauptsächlich Chardonnay und Spätburgunder.“ Klein erinnert sich: „Ich hab natürlich gedacht, okay, was passiert jetzt? Was soll das werden?“

Heute ist die Zusammenarbeit „sehr, sehr eng“. Es sind solche Entdeckungen, die Klein antreiben – die Trüffelschwein-Momente, wie er sie nennt.

Behind the Scenes der Podcastaufzeichnung: Host Oliver Morath (links), Produzent Leif (Mitte) und Gast Marius Klein | Bildquelle: DAS INVESTMENT

Die Saar im Wandel

Die Region, für die Klein wirbt, hat sich in den vergangenen 15 Jahren erheblich verändert. Was einmal als Riesling-Hochburg galt, bietet heute eine deutlich größere Rebsortenvielfalt. „Damals hatten wir ein Regal voller Riesling, zwei Weißburgunder, damals noch kein Grauburgunder, einen Rotwein und einen Elbling“, sagt Klein. Heute führt die Vinothek über zehn weiße Burgunder, drei Chardonnays und fast zehn Rotweine – „von der Qualität, die ich mir 2009 nicht hätte vorstellen können.“

Der Klimawandel spielt dabei eine Rolle. „Es braucht bei uns immer noch sehr gute Jahrgänge, damit das funktioniert“, erklärt Klein. Die Trilogie 2018, 2020 und 2022 habe gezeigt, dass Burgunder an der Saar funktionieren können – „wenn der Jahrgang passt“. Trotzdem bleibt der Riesling das Aushängeschild. Für viele Kunden auch Neuland.

Storytelling statt Verkaufsrhetorik

Klein hat früh verstanden, dass er Wein anders verkaufen muss als die klassische Weinhandlung. „Ich muss einem Anfang 20-Jährigen nicht vorbeten, dass der Wein nach Apfel, Honig, Veilchen riecht und viel Säure hat“, sagt er. „Das interessiert die meisten relativ wenig.“ Stattdessen setzt er auf Storytelling: Wer sind die Leute hinter dem Wein? Wie sehen die Weinberge aus? Warum lohnt es sich, zwei oder drei Euro mehr zu investieren als im Supermarkt?

Gerade junge Kunden, die tendenziell weniger Alkohol trinken, reagieren darauf. „Sie sind sehr interessiert daran, wenn du ihnen erzählst, was ist dahinter für eine Mühe steckt, das zu machen“, sagt Klein. „Da kannst du guten Gewissens dahinterstehen.“ Social Media spielt dabei bislang eine untergeordnete Rolle – „da sind wir sicherlich noch sehr, sehr weit hinten dran“, gibt Klein zu. Instagram könne ein spannender Kanal sein, „wenn man das mit ein bisschen Idee dahinter macht“. Doch für Klein gilt: „Es muss authentisch bleiben. Ich bin jetzt keiner, der den ganzen Tag am Handy daddelt.“

Die Egon-Müller-Frage

Eine Frage wird in der Vinothek häufiger gestellt als jede andere: „Ist hier das Komma verrutscht?“ Klein lacht. Die Weine von Egon Müller, einem der renommiertesten Weingüter Deutschlands, kosten viel Geld. „Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden“, sagt Klein diplomatisch. „In Frankreich würde einem nie die Frage gestellt werden.“ Es sind vor allem Deutsche, die nach dem Preis fragen. Internationale Kunden nicht.

Die Nachfrage nach Egon Müller ist groß, das Angebot begrenzt. Klein löst das mit einem Subscription-System: Jedes Jahr im ersten Quartal können sich Interessenten per E-Mail eintragen und ihre Wünsche angeben. „Lange Stammkunden, die seit Jahren bei uns einkaufen, haben natürlich mehr Anspruch auf die Flaschen wie andere, die jetzt neu dazukommen“, erklärt Klein. Er versucht, alle zufriedenzustellen – was mal mehr, mal weniger gelingt. Koppelgeschäfte lehnt er ab: „Das steht ich nicht dahinter.“

Herausforderungen der Branche

Der Dry January, in dem immer mehr Menschen im Januar auf Alkohol verzichten, ist für Klein „was, mit dem ich persönlich naturgemäß wenig anfangen kann“. Er findet: „Wer das machen will, der soll das gerne machen. Wir haben eine freie Welt.“ Für die Vinothek sei der Januar trotzdem kein Problem. „Online, wenn du die richtigen Angebote hast, spannende Winzer anbieten kannst, dann werden die Weine auch gekauft." Vielleicht würden die Weine dann erst im Februar getrunken.

Alkoholfreie Weine hat Klein mittlerweile ins Sortiment aufgenommen – drei Produkte von Othegraven, Lauer und Van Volxem. „Qualitativ kann ich das mit gutem Gewissen vertreten“, sagt er. „Aus tiefster Überzeugung“ verkaufe er sie aber nicht. „Alkoholfreier Wein ist für mich so ein Produkt wie die vegane Leberwurst. Das hat die Welt aus meiner Sicht nicht zwingend gebraucht.“ Der Geschmack leide unter dem Alkoholentzug, die Weine wirkten hohl. „Da konnte mir noch niemand ein Verfahren vorstellen, wo das nicht schmeckbar gewesen wäre.“ Sein Fazit: „Trinkt lieber einen guten Saft.“

Die Zukunft bleibt offen

Ob Klein irgendwann selbst Winzer wird? Die Frage lässt ihn schmunzeln. Die Familie besitzt noch drei Parzellen im Ockfener Bockstein, einer der besten Lagen der Saar. Seit 2020 arbeitet Klein mit dem Weingut Hofgut Falkenstein zusammen, das daraus zwei Kabinette macht. „Wahnsinnsweine“, schwärmt er. Eigenen Wein zu machen, reize ihn durchaus – „es kribbelt unfassbar in den Fingern“. Aber: „Solange ich nicht das Gefühl habe, dass die Vinothek sich von selbst macht, werde ich die Finger davon lassen.“

Klein hat einen klaren Anspruch: „Mach was entweder komplett oder lass es besser sein.“ Seine Winzer hätten 100 bis 400 Jahre Vorsprung. „Das ist etwas anmaßend zu sagen, das kann man mal von heute auf morgen so machen.“ Also konzentriert er sich weiterhin darauf, die Saar-Weine bekannt zu machen – eine Flasche, eine Geschichte nach der anderen.

Wenn Klein seinen absoluten Lieblingswein nennen soll, weicht er aus: „Ich will Kabinett trinken. Kabinette, fruchtsüßer Wein, wenig Alkohol.“ Aber auf einen Produzenten festlegen? „Da gibt's so viele geniale.“ Egon Müller, Van Volxem, Stefan Müller, Falkenstein – „ich könnte es nicht auf einen Produzenten festmachen“.

Ein diplomatischer Schlusssatz, der zu einem passt, der alle seine Winzer gleichermaßen schätzt – und verkaufen will.