Offene Immobilienfonds
Bafin-Chef Mark Branson: Kritik an offenen Immobilienfonds
Streit um Risikoindikator Bafin-Chef erhöht Druck auf Anbieter offener Immobilienfonds
Abflüsse, Abwertungen, Rücknahmestopps: Offene Immobilienfonds stecken in der Krise. Bafin-Präsident Mark Branson erhöht nun den Druck auf die Anbieter. In einem Interview mit dem „Manager Magazin“ erklärt er: „Es muss sich in der Zukunft bei Produkten für Retail-Anleger, die illiquide investieren, etwas ändern.“
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