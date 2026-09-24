Abflüsse, Abwertungen, Rücknahmestopps: Offene Immobilienfonds stecken in der Krise. Bafin-Präsident Mark Branson erhöht nun den Druck auf die Anbieter. In einem Interview mit dem „Manager Magazin“ erklärt er: „Es muss sich in der Zukunft bei Produkten für Retail-Anleger, die illiquide investieren, etwas ändern.“