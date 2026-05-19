DAS INVESTMENT: Herr Miller, Sie waren auf der OMR – einer Konferenz, die hauptsächlich für Digitalmarketing bekannt ist. Was hat Sie als M&A-Experten dorthin geführt?



Mark Miller: Die OMR ist für uns mehr als ein Marketingevent. Wir begleiten Unternehmen bei Transaktionen, und KI verändert gerade jedes Geschäftsmodell – mal als Bedrohung, mal als Chance. Auf der OMR bekommt man als Erster mit, was Gründer und Unternehmen gerade antreibt: in den Masterclasses, in den Einzelgesprächen, auf dem Gang. Das ist für uns unschätzbar wertvoll. Und ganz nebenbei habe ich selbst an einer Masterclass zu KI für Finanzthemen teilgenommen – ich komme also auch ein Stück weit hierher, um zu lernen.

Was beschäftigt den M&A-Markt aktuell besonders?



Miller: Es findet gerade ein klassisches Rebalancing statt. Das kennen wir schon – beim Aufkommen des Internets war es ähnlich. Jetzt kommt KI, und plötzlich muss jedes Geschäftsmodell die Frage beantworten: Bin ich resilient? Habe ich Chancen? Das eröffnet Möglichkeiten für neue Marktteilnehmer. Gleichzeitig müssen Private-Equity-Fonds ihre Portfoliounternehmen ganz neu bewerten. Sind die Firmen noch so aufgestellt, wie man es beim Einstieg erwartet hatte – oder nicht mehr?

Man hört, dass es im M&A nicht mehr nur auf die Wachstumsstory ankommt, sondern zunehmend auf belastbare Zahlen. Bestätigen Sie das?



Miller: Absolut. Bei unseren Transaktionen hat sich die Vorbereitung grundlegend verändert. Früher hat man sich mit den letzten drei Jahresabschlüssen und einem Fünf-Jahres-Plan getroffen. Heute stellen wir für jeden Deal detaillierte Datenpakete bereit – mit sämtlichen Kennzahlen auf Kundenebene: Abwanderungsrate, Upsell, Downsell, Preisentwicklung. Käufer wollen keine aufgehübschten Präsentationen mehr. Sie wollen die Rohdaten, um ihre eigene Auswertung zu machen. Und die Kennzahlen, auf die es ankommt, verschieben sich. Die Abwanderungsrate ist heute wichtiger als je zuvor – sie zeigt, ob ein Geschäftsmodell wirklich trägt.

“ Käufer wollen keine aufgehübschten Präsentationen mehr. Sie wollen die Rohdaten, um ihre eigene Auswertung zu machen.

Sind Investoren dadurch insgesamt wählerischer geworden?



Miller: Wählerischer und aufmerksamer. Von 2012 bis 2021 war der M&A-Markt im Rückenwindmodus: keine Zinsen, viel Liquidität, alles strebte aufwärts. Wer in dieser Phase als Investor hohe Wachstumszahlen gesehen hat, konnte sich bei Bewertung und Analyse eine gewisse Entspanntheit leisten.



Heute ist das anders. Wer damals teuer eingestiegen ist und seitdem Bewertungskorrekturen erlebt hat, schaut auf neue Investitionen deutlich skeptischer. Die Frage nach der Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells ist nicht mehr optional. Und damit steigen auch die Anforderungen an die Equity-Story: Wer heute Kapital einwerben will, muss wirklich überzeugen – mit konkreten Argumenten, was man aktiv mit dem Unternehmen erreichen kann.

Worauf sollten Investoren bei Tech-Firmen gerade besonders achten?



Miller: Man sollte genauer hinschauen, als es derzeit manchmal geschieht. Es gab pauschale Bewertungsabschläge bei Softwareunternehmen mit der Begründung, KI werde diese Geschäftsmodelle verdrängen. Ich halte das für zu undifferenziert. Nehmen Sie SAP: Ich kann mir kaum vorstellen, dass große Organisationen ihre komplexen Systeme von heute auf morgen durch selbst erstellte KI-Lösungen ersetzen. SAP ist nach meiner Einschätzung eine der günstig bewerteten Softwareaktien, die man sich derzeit vorstellen kann.



Als Investor sollte man sich fragen: Wächst diese Firma in einer Welt mit KI – oder schrumpft sie? Sind die Kunden zufrieden? Welche Alternativen gibt es? Und wie gut hat das Unternehmen den Übergang in Richtung KI bereits vollzogen?



Wer diese Transformation gemacht hat, kann davon erheblich profitieren – weil sich etwa der Servicebereich nun deutlich effizienter betreiben lässt.

Wie kann man Unternehmen als Investor besser einschätzen?



Miller: Indem man KI-Tools selbst nutzt. Kein Investor sollte heute eine Investitionsentscheidung treffen, ohne selbst ausprobiert zu haben, was diese Werkzeuge leisten können. Wer versteht, was sich mit KI automatisieren lässt und welche Workflows sich dadurch verändern, trifft beim Blick auf ein Unternehmen viel bessere Urteile. Die Werkzeuge sind für uns alle zugänglich – man muss sie nur verwenden.

Kommen wir zu Private Equity. Es gibt Berichte über stockende Rückflüsse an Anleger und Schwierigkeiten beim Einwerben neuer Fonds. Droht eine Welle von Notverkäufen?



Miller: Ein Horror-Szenario sehe ich nicht. Was ich sehe, ist eine natürliche Marktauslese. Private-Equity-Fonds haben Portfoliounternehmen, die sie verkaufen müssen – das ist Teil des Geschäftsmodells. Aktuell wird dabei taktischer vorgegangen als früher. Viele Häuser bevorzugen bilaterale Verkäufe, also direkte Gespräche mit einem einzelnen Käufer, anstatt aufwendige Auktionsprozesse zu starten.



Diejenigen Fonds, die in der Niedrigzinsphase mitgetragen wurden, ohne wirklich überzeugende Ergebnisse zu liefern, werden künftig Schwierigkeiten haben, neues Kapital einzuwerben. Andere, die gute Arbeit geleistet haben, werden weiterwachsen. Diese Auslese ist gesund – aber kein Systembruch.

“ Kein Investor sollte heute eine Investitionsentscheidung treffen, ohne selbst ausprobiert zu haben, was diese Werkzeuge leisten können.

Welche Rolle spielen das Zinsniveau und die Bankenfinanzierung für aktuelle Transaktionen?



Miller: Das Zinsniveau ist erstaunlicherweise weniger das zentrale Thema, als man erwarten würde. Was sich stärker verändert hat, ist die Haltung der Banken. Sie finanzieren nach wie vor Transaktionen, schauen aber sehr viel genauer hin, ob das Geschäftsmodell langfristig trägt. Auch Banken haben erkannt, dass KI-getriebene Disruption Geschäftsmodelle angreifen kann. Die Unternehmen, die wir begleiten, bekommen ihre Finanzierungen – aber die Häuser wollen lieber solide, berechenbare Modelle finanzieren als riskante Wetten. Wer sein Unternehmen verkaufen möchte, sollte also nicht nur die KI-Readiness nachweisen können, sondern auch stabile, nachvollziehbare Kennzahlen vorweisen. Und das betrifft längst nicht mehr nur Softwareunternehmen.



Ein Gründer aus dem Konsumgüterbereich hat es mir gegenüber kürzlich so formuliert: Seine Kunden werden das T-Shirt künftig wahrscheinlich nicht mehr in seinem Online-Shop kaufen – sondern direkt über ein KI-Interface, das ihnen gleich das ganze Outfit zusammenstellt. Der eigene Store hat seine Berechtigung, wenn es um echte Inspiration und Erlebnis geht. Das zeigt, wie tiefgreifend KI auch klassische Handelsmodelle verändert.

Gibt es KI-Investmentchancen, die Ihrer Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen?



Miller: Ja, durchaus. Die Debatte dreht sich derzeit fast ausschließlich um große Sprachmodelle. Dabei gibt es spannende Anwendungsfelder außerhalb davon. Ich habe beispielsweise in ein Unternehmen investiert, das KI-gestützte Bildverarbeitung in der Pathologie einsetzt – also dabei hilft, Gewebeproben automatisiert auszuwerten, was bislang Ärzte manuell gemacht haben. Das ist ein konkreter Nutzen in einem klar abgegrenzten Markt.



Darüber hinaus sehe ich interessante Möglichkeiten bei Roll-up-Strategien: klassische Dienstleistungs- oder Handwerksbranchen, die sich durch Automatisierung und Robotik neu aufstellen lassen. Wenn man als Investor bereit ist, etwas um die Ecke zu denken, kann man eigentlich jede Branche neu denken. Die Frage ist nur: Wie schnell geht es, und lässt es sich wirtschaftlich darstellen?

KI verändert nicht nur Unternehmen, sondern auch Arbeit und Gesellschaft. Wie blicken Sie auf diese Entwicklung?



Miller: Das ist die eigentlich große Frage. Es wird eine echte Verschiebung geben – manche Jobs fallen weg, neue entstehen. Die demografische Entwicklung spielt dabei eine wichtige Rolle: Viele Menschen gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand, und KI-Systeme oder Roboter werden einen Teil dieser Lücken füllen. Das ist zunächst einmal eine wirtschaftliche Chance. Was mich persönlich mehr beschäftigt, ist die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Arbeit – Bestätigung, Anerkennung, das Gefühl, etwas zu leisten. Das lässt sich schwerer ersetzen.



Für Investoren sehe ich aber klare Handlungsmöglichkeiten: Wer eine Firma findet, die einen großen Markt hat und eine klare Strategie, wie sie KI nutzen will, sollte genau hinhören – und den Unternehmer fragen, ob er diese Strategie wirklich versteht umzusetzen. Da lässt sich gerade sehr viel neu verteilen.