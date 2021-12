Mark Mobius: Darum ist Chinas Aktienmarkt für uns jetzt wieder interessant

Die Aktienbewertungen liegen aktuell insgesamt nicht weit über ihren Tiefs von 2008. Dabei könnten die Abwärtskorrekturen bei den Gewinnen unserer Ansicht nach ihren Höhepunkt überschritten haben.In den letzten zehn Jahren tendierte der lokale chinesische Aktienmarkt zunächst dynamisch aufwärts. Der Shanghai Composite Index (für an der Shanghai Stock Exchange notierte A- und B-Aktien) kletterte von rund 1.000 im Jahr 2005 auf über 6.000 im Oktober 2007.Dann brach er ein und riss viele heimische Anleger mit in den Abgrund. Der Markt konnte den verlorenen Boden im Anschluss zum Teil wieder gutmachen, doch im Dezember 2012 sackte er auf ein Vierjahrestief ab. Mitte Januar stand der Index knapp über 2.300.Die Märkte für A-Aktien in Schanghai und Shenzhen entfallen zu rund 80 Prozent auf Privatanleger. Aus diesem Grund ist deren Stimmung die treibende Kraft für Marktschwankungen. (Weitere Informationen zu den verschiedenen Aktienmärkten in China entnehmen Sie bitte meinem früheren Beitrag „Das Aktien-ABC der chinesischen Börsen”)