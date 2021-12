Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Bei Aktien aus Schwellenmärkten denken viele ausschließlich an Wachstum. Was sie vielleicht nicht erkennen: Es gibt noch einen weiteren potenziellen Nutzen, den Anleger in diesen Märkten gegebenenfalls erzielen können – Dividenden. Die länger währende Phase der lockeren Geldpolitik in vielen Industriestaaten (insbesondere den USA) hat dazu geführt, dass viele renditeorientierte Anleger nach Alternativen zu herkömmlichen festverzinslichen Anlagen suchen – so auch nach Dividenden ausschüttenden Werten.