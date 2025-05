„Schmiergeld hat uns eine Menge mitgeteilt" (Mark Mobius)

In unserer Jubiläumsreihe zum 25-jährigen Bestehen von DAS INVESTMENT (ehemals der fonds) blättern wir heute bis in die Juni-Ausgabe 2002 zurück. Dort findet sich ein Interview mit einer echten Investmentlegende: Mark Mobius, dem selbsternannten (oder von anderen so bezeichneten) „Guru der Emerging Markets“.

Das mit „Was ist los, Guru?“ überschriebene Interview zeigt Mobius in einem Moment der Rechtfertigung – sein Templeton Emerging Markets Fonds hatte über mehrere Zeiträume hinweg den Vergleichsindex nicht schlagen können. Das Foto allein ist bereits ein Zeitdokument: Es zeigt den kahlköpfigen Fondsmanager im firmeneigenen Learjet – ein Symbol für seinen extravaganten Management-Stil mit „nahezu dauerhaften Reiseaktivitäten“, wie es im Artikel heißt.

Die Sache mit dem Schmiergeld

Die Fragen unserer Redaktion waren direkt und unverblümt: „In der vergangenen Zeit haben Sie mit dem Templeton Emerging Markets Fonds die Benchmark häufiger und höher underperformt als outperformt.“ Mobius' Antwort spiegelt die klassische Verteidigungslinie eines Value-Investors wider: „Während der Technologieblase 1999/2000 beispielsweise konnten wir als Value-Investoren kein Investment in große, aber auch sehr teure Unternehmen rechtfertigen.“

Interessant aus heutiger Sicht ist seine Verteidigung seiner ständigen Reisen als Mittel der Informationsbeschaffung. Auf die Frage, ob dieser „kosten- und zeitintensive Weg“ im „Zeitalter moderner Technik noch effektiv“ sei, antwortete Mobius mit einer Anekdote: „Als meine Analysten einmal bei dem Versuch, ein Land in Lateinamerika zu verlassen, vom Zoll aufgefordert wurden, Schmiergeld zu zahlen, hat uns das eine Menge über das Land mitgeteilt.“

Diese Aussage würde heute wohl für mehr Aufsehen sorgen als damals. Sie illustriert aber auch, wie sich die Welt der Finanzberichterstattung und der Compliance verändert hat.

Seine Prognose für die Schwellenmärkte: „Aufgrund von höherem Wachstum, geringer Bewertung und in vielen Fällen unterbewerteten Währungen haben die Emerging Markets die besten Aussichten.“ In den folgenden zwei Jahrzehnten sollten die Schwellenmärkte tatsächlich zu Wachstumstreibern werden, wenn auch mit erheblichen Schwankungen.

Das Interview mit Mark Mobius ist ein Zeitdokument, das nicht nur zeigt, wie ein prominenter Fondsmanager mit kritischen Fragen umging, sondern auch, wie sich die Perspektive auf Schwellenmärkte und Value-Investing über ein Vierteljahrhundert verändert hat.

