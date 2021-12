Mark Mobius über Thailand-Aktien: Attraktive Bewertungen und mögliche Wachstumsbremsen

Emerging Markets Quiz Testen Sie Ihr Wissen über die Märkte von morgen!

Investoren auf den eigenen Markt ziehen



Thailands Regierung hat verschiede Anreize geschaffen, wie die Anhebung der Minimallöhne, die das Verbrauchereinkommen erhöhen sollen. Das könnte ein von der Inlandsnachfrage getragenes Wachstum anheizen. Steuersenkungen für Unternehmen sollten ebenfalls die Geschäftsaktivitäten wie auch das Binnenwachstum beflügeln.



Investoren auf den eigenen Markt zu ziehen ist also wichtig. Thailands Aktienbörse entwickelt sich rasch und strebt danach, ein regionaler Drehpunkt der Kapitalmärkte zu werden. Ein Anstieg hochwertiger öffentlicher Zeichnungsangebote, neue regionale elektronische Handelsbeziehungen, ein Boom grenzübergreifender M&M-Aktivitäten thailändischer Unternehmen und eine Lockerung der Bestimmungen für Börsennotierungen begeisterten Investoren im vergangenen Jahr.



Aktuelle Aktienbewertungen insgesamt noch attraktiv



Thailand hat sicher unter politischen Umbrüchen gelitten. Dabei rührten viele Turbulenzen von Machtkämpfen zwischen der herrschenden elitären Minderheit des Landes und der armen ländlichen Bevölkerung her, die die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht. Das ist gewiss ein permanentes Risiko bei dortigen Investitionen. Als Investoren tendieren wir nicht dazu, bei derartigen Kämpfen Partei zu ergreifen, doch versuchen wir, den Finanzrahmen zu ändern, wenn wir meinen, dass sich die Dinge nicht in eine nachhaltige Richtung entwickeln.



Thailand ist bekannt als „Land des Lächelns“, denn der Ausdruck natürlicher Schönheit und die freundlichen Menschen inspirieren. Es ist ein Land, dessen Wirtschaftsaussichten unserer Meinung nach auch Investoren Grund zum Lächeln gibt.Anders als andere südostasiatische Nationen konnte Thailand (bis 1939 als Siam bekannt) der europäischen Kolonialherrschaft entgehen. Deswegen ist Thailand aber nicht dem westlichen Einfluss oder internationalen Konflikten entronnen. Umstürze, Proteste und Zeiten der Militärregierung haben immer wieder in seiner Geschichte für soziale und wirtschaftliche Turbulenzen gesorgt und die heutige politische Führung kämpfte damit, oppositionelle Kräfte und Verfassungsreformen (abgefasst 2007 unter Militärregierung) in Einklang zu bringen.Thailand erlebte auch andere Herausforderungen, zum Beispiel die Finanzkrise der späten 1990er Jahre, 2004 einen Tsunami und 2011 verheerende Überschwemmungen. All diese Ereignisse verursachten herbe wirtschaftliche Rückschläge, doch ist Thailand erfahren darin, gegen Missstände anzukämpfen, was zu einem Land passt, dessen Nationalsport das Kickboxen oder „Muay Thai“ ist.Ein Beispiel für diesen Kampfgeist zeigte sich deutlich, als Thailands BIP-Wachstum 2011 infolge der Überschwemmungen auf nur 0,1 Prozent sank, sich dann aber schnell erholte. Zwar differieren die Prognosen ein wenig, doch erhöhte Thailands Zentralbank die BIP-Wachstumsprognosen für 2012 auf 5,9 Prozent bei einer Wachstumsprognose von 4,9 Prozent für 2013. Entscheidungsträger sagten, ein über den Erwartungen liegender Ausbau der privaten Investitionen hätte zu den verbesserten Wachstumsprognosen verholfen.Eine starke einheimische wirtschaftliche Kraft verhalf Thailands Aktienmarkt 2012 zu einer der besten Performance Asiens – und sogar der Welt: Industriedaten zeigten, dass das Kreditwachstum insbesondere die Bankaktien förderte. Interessanterweise haben sich in den vergangen zwei Jahren einige europäische Banken – die zuhause mit der Schuldenkrise zu tun haben – aus einigen Schwellenländern zurückgezogen. Davon haben anscheinend lokale Geldverleiher in Thailand profitiert. Eine weitere Erfolgsstory war der thailändische Bauindustriesektor sowie Anregungen, nach denen eine Ausweitung der thailändischen Infrastruktur-Projekte die Baustoffnachfrage steigern könnte.Während der eher schwierigen Jahre Thailands im letzten Jahrzehnt haben einige unsere dortigen Investments in Frage gestellt. Unsere wesentliche Investment-Philosophie ist es, auf Basis jeder einzelnen Aktie nach langfristigen Werten zu suchen, weniger mit Blick auf die Indexgewichtung oder makroökonomischer Top-Dow-Berechnungen. Bei uns werden Unternehmen handverlesen, von denen wir glauben, sie können Abschwünge überleben und das Potenzial haben, daraus gestärkt hervorzugehen – in Thailand oder überall sonst auf unserer Schwellenländer-Karte.Allerdings geben zahlreiche unserer Investments auch makroökonomische Themen wieder, die unserer Meinung nach wichtig sind.und nach unserer Berechnung den Verbraucherwohlstand steigern. Des Weiteren sollte die Entwicklung einer großen Mittelklasse die wachsende Konsumentennachfrage antreiben. Wir glauben, der wirtschaftliche Rückschlag vieler Schwellenländer wie Thailand ist derzeit stärker als in den meisten entwickelten Märkten.