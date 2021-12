Marketing-Experten über Web 2.0 in der Finanzberatung: „Die Wahrung der Online-Reputation wird immer wichtiger“

Alle reden vom wachsenden Stellenwert von Web 2.0 und Internet-Netzwerken. Doch wie sieht es mit der praktischen Umsetzung im Finanzbereich konkret aus?Das Thema steckt in der Finanzbranche noch in den Kinderschuhen. Andere Branchen wie Musik, Mode und der Lebensmittelsektor sind deutlich im Vorsprung. In Zukunft wird es ein fester Bestandteil im Marketing sein. In unseren Beratungen und Trainings wächst der Anteil sozialer Online-Communitys beständig und der Stellenwert wird strategisch immer wichtiger.Wo tun sich Finanzberater in diesem Bereich besonders schwer?Viele Finanzberater stehen den neuen Entwicklungen verständlicherweise zögerlich gegenüber. Sie wissen noch nicht, was Social Media ist und wie sie es gewinnbringend für ihre Geschäfte einsetzen. Und das Einarbeiten in das Thema ist gar nicht so leicht, weil es so viele neue Anwendungsmöglichkeiten gibt. Dies erfordert eine grundsätzlich neue Herangehensweise.Einige halten das Ganze für völligen Blödsinn, andere sehen darin die geniale Lösung. Beide Extreme sind falsch. Hier gibt es ein Defizit in der Kenntnis der realistischen Möglichkeiten. Andere schätzen es schon sehr gut ein, nutzen es aber oftmals recht einseitig und unregelmäßig – frei nach dem Motto: „wir nutzen Web 2.0, indem wir einmal über Twitter gepostet haben". Fakt ist: Online-Netzwerke werden zu wenig strategisch in die Wertschöpfung eingebunden.Seriosität ist das A und O in der Finanzberatung. Wirkt ein Berater nicht unseriös, wenn er Plattformen wie Facebook & Co. zur Kunden-Akquisition nutzt?