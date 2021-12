Marketing-Strategie Porsche will bei Chinesen Sportwagenfieber wecken

Die sportlichen Geländefahrzeuge von Porsche feiern in China enorme Markterfolge. Rund drei Viertel des Absatzes im größten Automarkt der Welt bestreiten der Cayenne und sein kleinerer und jüngerer Kompakt-Bruder Macan - und überschatten das, wofür Porsche im Rest der Welt vor allem steht: Sportwagen. Im Heimatmarkt Deutschland etwa ist der Heckmotor-Sportler Porsche 911 das meistverkaufte Modell.



Das Missverhältnis zwischen den zweifellos ebenfalls sportlichen Geländegängern und dem Kernprodukt Sportwagen lässt den Porsche-China-Chef Franz Jung, seit Juni im Amt, nun buchstäblich die gelbe Flagge schwenken. Es wird eine Rennserie im Lande etabliert namens Porsche Carrera Cup Asia, flankiert von anderen Veranstaltungen, die sich gezielt an ein vom Motorsport begeistertes Klientel wenden. Im kommenden Jahr eröffnet ein Fahrzeugparcours unter dem Namen Porsche Driving Experience Center in unmittelbarer Nähe der Formel Eins-Strecke in Schanghai, wo die potenziellen chinesischen Kunden gefahrlos am Steuer eines Porsche-Sportwagens Vollgas geben können und an den eigenen Rundenzeiten feilen sollen.