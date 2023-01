Technologieexperte von Apus Capital Markt für IT-Sicherheit bietet Investmentchancen

ARTIKEL-INHALT Seite 1 − Cyberkriminalität wird professioneller – Cybersecurity auch

Investitionen in Cybersicherheit wachsen rasant

Die größte Schwachstelle ist und bleibt der Mensch, weil auf seine Schwächen Verlass ist. Obwohl die typischen Gefahrenquellen bekannt sind, gelingen noch immer viele Angriffe über fingierte Emails, USB-Sticks oder den leichtfertigen Umgang mit Passwörtern – wie zum Beispiel der gelbe „Post-It Zettel“ am Bildschirm.

Das zweite Zugangstor in Unternehmensnetze sind oft technische Schwachpunkte in den immer komplexeren IT-Landschaften. Dies beginnt mit der zunehmenden Nutzung von privaten Geräten der Mitarbeiter („bring your own device“) und der Tatsache, dass diese Geräte meist nicht dem vollen Zugriff der IT-Abteilung unterliegen. Das gleiche gilt für Laptops von Geschäftspartnern, die bei Besuchen ans Firmennetz angeschlossen werden.

Das Problem verschärft sich, da innerhalb weniger Jahre professionelle Strukturen für Cyberkriminalität entstanden sind. 2022 waren bereits mehr als die Hälfte aller Attacken auf Unternehmen auf professionelle Gruppierungen zurückzuführen! Hier hat sich eine arbeitsteilige kriminelle Industrie gebildet: So gibt es fokussierte Malware-Entwickler, Dienstleister für das Testen und Verbreiten der Schadprogramme und Spezialisten für das Eintreiben von Lösegeldern oder das Verkaufen gestohlener Daten. Die Erlöse werden unter den Beteiligten aufgeteilt. Man könnte analog zu den Trends im Softwarebereich auch von einer Entwicklung hin zum „Crime as a Service“ sprechen.