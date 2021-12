Redaktion 02.07.2014 Lesedauer: 1 Minute

Marktanteile der Versicherungen Die größten deutschen Versicherer

Welche Versicherung hatte 2013 in Deutschland den größten Marktanteil? Gewinner ist erneut die Allianz. Sie konnte Beitragseinnahmen in Höhe von knapp 111 Milliarden Euro verbuchen. Das ist zwar ein sehenswertes Plus von 4,1 Prozent – andere Versicherer erzielten aber deutlich stärkere Zuwächse.