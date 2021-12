Marktausblick Harte Daten zeigen tatsächliche Lage der US-Wirtschaft

Nach dem Handelsbilanzsaldo und dem Auftragseingang für die Industrie gipfelt der US-Datenreigen in dieser Woche in dem monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Von Bloomberg befragte Ökonomen erwarten, dass die US-Arbeitgeber im März 175.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft geschaffen haben.

Eine Umfrage des Institute for Supply Management am Montag hatte für das verarbeitenden Gewerbe im März ein weiterhin robustes Wachstumstempo aufgezeigt. Allerdings waren die am vorherigen Freitag veröffentlichten Konsumausgaben für Februar schwach ausgefallen, was darauf hindeutet, dass der größte Teil der Wirtschaft einem breit basierten Wachstum im Wege stehen könnte - zumindest im ersten Quartal.

Die Kluft zwischen weichen Vertrauensdaten sowie anderen Umfragen, die den momentanen Optimismus und die Erwartungen für die Politik erfassen, und harten Konjunkturdaten wie den Konsumausgaben, die die tatsächliche Entwicklung darstellen, war dieses Jahr ein charakteristisches Merkmal der US-Wirtschaft. Herauszufinden, welche der Datensätze eine bessere Prognosekraft für die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten Monaten besitzen, ist für die Entscheidungen von Unternehmen und Investoren in diesem Jahr von entscheidender Bedeutung.

Harte Daten - weiche Umfragewerte

„Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, sagte Ryan Sweet, Ökonom von Moody’s Analytics in West Chester im US-Bundesstaat Pennsylvania. „Der grundlegende Zustand der Wirtschaft befindet sich irgendwo zwischen den harten Daten und den Umfragewerten. Ich glaube nicht, dass es der Wirtschaft so schlecht geht, wie die BIP-Daten für das erste Quartal wohl zeigen werden, und ich glaube nicht, dass sie so stark ist, wie es die Umfragen nahelegen.“

Die Federal Reserve Bank of New York, die sogenannte „weiche“ Daten wie Umfragen unter Verbrauchern und Einkaufsmanagern im verarbeitenden Gewerbe in die Beobachtung des Wirtschaftswachstums einbezieht, rechnet mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im ersten Jahresviertel von 2,9 Prozent.

Die Atlanta Fed, die sich streng auf „harte“ Daten wie die tatsächlichen Ausgaben und den Handel konzentriert, die auch in die traditionelle BIP-Berechnung einfließen, kommt derweil nur auf ein Wachstum von 1,2 Prozent. Diesen Prognosen steht die Medianschätzung von 1,8 Prozent aus einer Umfrage von Bloomberg unter Analysten gegenüber.