Lukas Daalder 15.06.2016 Lesedauer: 1 Minute

Marktausblick Volatilität – Wie anziehend sind Aktien noch?

Brexit, Notenbanksitzungen, die Wahl in Spanien – die Aktienmärkte sind in einem klassischen Zyklus von Hoffen und Bangen gefangen, während die Anleger vor wichtigen Ereignissen stehen. Lukas Daalder über das “Prinzip Hoffnung” an den Börsen.