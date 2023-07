Ausblick auf das zweite Halbjahr „Anleihe- und Aktienmarkterträge sind langfristig vergleichbar“

Angesichts der Widerstandsfähigkeit der Volkswirtschaften und der hartnäckigen Inflation werden die Zentralbanken im zweiten Halbjahr keine Kehrtwende vornehmen. Vielmehr werden sie das Zinsniveau so lange anheben, bis die Daten auf eine eindeutige Rezessionsdynamik hinweisen. Ihre Entschlossenheit dürfte Anfang 2024 jedoch auf den Prüfstand gestellt werden.

Bei festverzinslichen Anlagen zeigen sich die nominalen und realen Renditen sowie Unternehmensanleihen weiterhin attraktiv. Im Aktiensegment dürften die Aktienmärkte weiterhin einen Balanceakt vollziehen, solange sich die Wirtschaft verlangsamt, aber nicht einbricht, und solange die Disinflation die Zinsen und damit auch Aktien bremst.

Vor dem Hintergrund der langsameren Konjunkturentwicklung geben wir defensiven Titeln und Sektoren den Vorzug.

Chef-Volkswirt Raphaël Gallardo zu den Konjunkturperspektiven

Raphaël Gallardo

„Der reale Zyklus in den Industrieländern hat sich angesichts der geldpolitischen Straffung bislang als robust erwiesen. Dies ist den pandemiebedingten Veränderungen in den Bereichen Corporate Governance und Fiskalpolitik zu verdanken. Die im privaten und im lokalen öffentlichen Sektor angehäuften Liquiditätspuffer, die Auftragsbestände und der Lageraufbau sowie die industriepolitischen Maßnahmen dämpften die Auswirkungen der massiven geldpolitischen Straffung.

Letztere ist in den G10-Ländern aber noch nicht abgeschlossen. Die hartnäckige Lohninflation, das rückläufige Potenzialwachstum und die niedrige Aktienrisikoprämie halten die Zentralbanken davon ab, das Ende des Straffungszyklus in diesem Jahr zu verkünden.

Nach einem scheinbar ‚ungehinderten‘ Inflationsrückgang auf 3 Prozent in den nächsten zwölf Monaten dürfte die Rückkehr zum Zielwert von 2 Prozent dann nicht ganz so reibungslos vonstattengehen. Dafür wäre ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf ein rezessionstypisches Niveau erforderlich. Da Risikoanlagen weder ein Rezessionsszenario noch eine Margenerosion einpreisen, die mit einer Rückkehr zum Inflationsziel vereinbar wäre, könnte die Konjunkturabkühlung durch die Volatilität an den Finanzmärkten noch verstärkt werden.

China – Geopolitik überschattet Wirtschaftsentwicklung

2024 wird die Bereitschaft der Zentralbanken, den Volcker-Lehren zu folgen, auf die Probe gestellt. Da die Arbeitslosenquote durch die Maßnahmen der Zentralbanken in die Höhe getrieben wird, werden sich diese steigenden Risiken in Bezug auf die finanzielle Stabilität sowie zunehmendem politischen Druck gegenübersehen. Sollte die Rezessionsdynamik aus dem Ruder laufen, dürfte ihre Hauptsorge 2025 der Dominanz der Fiskalpolitik gelten.

In China wird die Wirtschaftsentwicklung von der Geopolitik überschattet. Das Wachstumsmodell hat nicht länger Bestand, doch anstatt es wiederherzustellen, legen die politischen Entscheidungsträger den Fokus darauf, die Wirtschaft auf ‚extreme Szenarien‘ vorzubereiten. Die Lockerung der Geldpolitik und der Regulierung wird nicht ausreichen, um das Risiko einer Schuldendeflation in diesem Jahr abzuwenden. Wir rechnen im vierten Quartal mit einer stärkeren Lockerung der Haushaltspolitik, die Anfang 2024 für einen Aufschwung im globalen Handel sorgen dürfte.“

Investmentkomitee-Mitglied Kevin Thozet zur Anlagestrategie

Festverzinsliche Anlagen – lange Laufzeiten bevorzugt

Kevin Thozet

„Fürs Erste bevorzugen wir Kernanleihen mit langen bis mittleren Laufzeiten (5 bis 10 Jahre).

Da die Zentralbanken ihre Politik von der Datenlage abhängig machen, ist es wichtig, auf eine Vielzahl von Szenarien vorbereitet zu sein. Sobald die Daten den Konjunkturabschwung bestätigen, wird dies zusammen mit der Disinflation zu deutlichen Zinsrückgängen führen.

Zeigt die Wirtschaft dagegen noch stärkere Widerstandsfähigkeit, würde dies die Zentralbanker veranlassen, die Leitzinsen weiter anzuheben, was wiederum die Renditen langfristiger Anleihen belasten würde, da eine stärkere Straffung der Geldpolitik die Wahrscheinlichkeit eines drastischen Konjunktureinbruchs erhöht.

Die realen Renditen fallen ebenfalls attraktiv aus, da einerseits auf absehbare Zukunft kaum bis gar keine Lockerungsmaßnahmen eingepreist sind und andererseits die Inflationserwartungen zu optimistisch sind.“

Kreditmarkt: Mind the gap!

„Die strengeren Kreditvergabebedingungen infolge der restriktiveren Geldpolitik und das langsamere Wirtschaftswachstum dürften einen Anstieg der Ausfallquote nach sich ziehen. Dennoch erkennen sowohl Anhänger von Schumpeter als auch umsichtige Anleiheanleger langfristige Vorteile.

Die Kredit-Spreads preisen höhere Ausfallquoten als zu Zeiten der globalen Finanzkrise und der Euro-Schuldenkrise ein. Dies stellt eine reizvolle Divergenz dar, da die Risikokosten wieder gestiegen sind. Anleihen dürften attraktive Erträge erzielen, die mit den langfristigen Erträgen an den Aktienmärkten vergleichbar sind.“

Aktienmärkte im Balanceakt

„Die Märkte vollführen einen Balanceakt. Während sich die Wirtschaft verlangsamt (aber nicht einbricht) und die Disinflation Bestand hat, blieben die Zinsen und Aktienkurse unter Kontrolle.

Der durch die Korrelationskomponente bedingte Rückgang der Volatilität (der CBOE Volatility Index Vix bewegt sich auf einem Drei-Jahres-Tief) kommt der Titelauswahl besonders stark zugute. Und der Konjunkturabschwung spricht für einen Schwerpunkt auf defensive Aktien und Sektoren. Chancen sehen wir in folgenden Bereichen:

Gesundheitswesen : Das Gesundheitswesen zeichnet sich durch kurzfristige Resilienz und langfristige Wachstumsaussichten aus.

Konsumgüter : Die Aufmerksamkeit dürfte sich hier auf die niedrigere Kostenbasis sowie darauf verlagern, wie von einer Kehrtwende bei der Geldpolitik zu profitieren ist (sobald sie denn endlich eintritt). Doch eine Umschichtung von Basiskonsumgütern in Nicht-Basiskonsumgüter liegt noch in weiter Ferne. Die entscheidende Frage lautet, wie sich die Disinflation und der Konjunkturabschwung zusammen mit dem Risiko von Preiskriegen im Einzelhandel auf die Konsumausgaben auswirken werden.

Technologie : Die Fortschritte im KI-Bereich und die Hinwendung zu einer orthodoxen Ausgabenpolitik verleihen dem Sektor, der sich im aktuellen, von rückläufigen Langfristzinsen und einem langsameren Wachstum geprägten Konjunkturumfeld in der Regel gut behauptet, mehr Tiefe.

Gold: Das Entstehen einer multipolaren Welt stellt zusammen mit dem Risiko einer Vorherrschaft der Fiskalpolitik einen langfristigen Positivfaktor für Gold dar, das vor dem Hintergrund der geopolitischen Unwägbarkeiten und der zunehmenden Rezessionssorgen eine potenziell attraktive Anlage ist.“

Weitere Diversifikationsquellen

„Lokalwährungsanleihen aus den Schwellenländern zeichnen sich angesichts des nominalen Renditeniveaus durch einen hohen Carry sowie angesichts der Höhe der realen Renditen durch ein attraktives Kapitalwachstum aus, sollte sich das Wachstum als überraschend schwach erweisen. Hinzu kommen die langfristigen Positivfaktoren für das Wachstum. Darüber hinaus ist das Segment relativ immun gegen zwischen Risikobereitschaft und Risikoaversion hin und her wechselnde Märkte.“

