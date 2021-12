Marktbericht zu Private Equity: Investoren wenden sich ab

Das Einsammeln neuen Kapitals gestaltet sich somit immer schwieriger. Während 2007 eine Gesellschaft im Schnitt nur 12 Monate benötigte, um einen Fonds zu schließen, sind es mittlerweile 18 Monate. Die größten Probleme haben dabei laut Preqin die Mega-Fonds. „Der Trend geht hin zu kleineren bis mittelgroßen Fonds sowie zu Vehikeln, die sich auf spezielle Regionen konzentrieren“, so die Forscher.Auch in Deutschland ging das Investitionsvolumen von knapp 22 auf 11,3 Milliarden Dollar zurück (das entspricht 15,1 beziehungsweise 7,8 Milliarden Euro). Doch während die gesamte Branche gerade Ende 2009 ihren Tiefpunkt erlebte, stieg in Deutschland im zweiten Halbjahr der Wert der Transaktionen erstmals wieder deutlich von 2,8 auf 5 Milliarden Euro. Dies geht aus einer Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young hervor.