Marktexperten schätzen ein Löst Italien die nächste Eurokrise aus?

Präsident des Münchner Ifo-Instituts Clemens Fuest warnt vor einer baldigen europäischen Finanzkrise: Die könne eintreten, wenn die Kapitalmärkte weiter ihr Vertrauen in die Stabilität des Euro verlören, sagte Fuest der Passauer Neuen Presse. Und auch die politischen Handlungsträger in Italien geben Fuest Anlass zur Sorge: „Mittelfristig wird es sicherlich zu einer wirtschaftlichen und politischen Krise kommen, wenn die nächste italienische Regierung die Staatsverschuldung so ausdehnt, wie Lega Nord und Fünf Sterne es angekündigt haben."

Der Wirtschaftsexperte glaubt nicht, dass Italien Reformen im europäischen Sinne in die Wege leiten werde. Dafür zeigt er sogar Verständnis: Wenn demokratisch entschieden werde, keine Reformen anzugehen und dafür höhere Staatsschulden in Kauf zu nehmen, müsse man das akzeptieren, so Fuest. Allerdings dürfe Italien den wirtschaftlichen Schaden nicht auf andere Länder abschieben.

Da eine von Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung gestellte zukünftige Regierung die europäischen Schuldenkriterien allem Anschein nach nicht einhalten würden, hält Fuest auch ein Rettungsprogramm für Italien - wie es Griechenland, Portugal oder Irland gesehen haben - für ausgeschlossen.