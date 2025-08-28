Keynote S.A. steht für eine klare Investmentphilosophie: Abseits gängiger Indizes, Benchmarks und Modetrends langfristigen Mehrwert schaffen. Die Gesellschaft verfolgt spezialisierte Anlagestrategien, die bewusst auf Marktnischen und strukturelle Marktineffizienzen setzen – stets mit dem Anspruch, substanzielle Renditen zu erzielen, ohne Kompromisse bei der Analysequalität einzugehen.

Um diesen hohen Anspruch institutionell umzusetzen, wurde Keynote als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form einer Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht gegründet (Société d’investissement à capital variable, SICAV). Die Struktur als Umbrella-Fonds bietet maximale Flexibilität bei der Auflage unterschiedlicher Teilfonds unter einem einheitlichen regulatorischen Rahmen und ermöglicht die effiziente Umsetzung fokussierter Strategien – von der Konzeption bis zum Vertrieb.

Das Ziel: Anlegern Zugang zu klar ausgerichteten Fondsstrategien zu verschaffen, die durch aktives Management, tiefgreifende Analyse und faire Kostenstrukturen überzeugen. Statt breiter Diversifikation mit Mittelmaß setzt Keynote auf Konzentration, Überzeugung und die gezielte Nutzung struktureller Marktchancen.

Keynote - Spin-Off Fund: Der erste Publikumsfonds mit Fokus auf Unternehmensabspaltungen

Ein Beispiel für diese Philosophie ist der Keynote – Spin-Off Fund – ein aktiv gemanagter Publikumsfonds (UCITS), der sich ausschließlich auf Spin-Off-Situationen konzentriert. Der Fonds nutzt ein bewährtes Konzept bei der Spin-Off-Selektion, das Peter Heim und sein Team bereits seit 2011 in verschiedenen Fonds und Mandaten einsetzen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Spin-Offs überdurchscnittliche Renditen erzielen können. Keynote wendet eine proprietäre 50-Punkte-Checkliste konsequent in einem strukturierten Anlageprozess an. Das Ziel liegt darin, jene Abspaltungen zu identifizieren, die sich operativ freischwimmen und überdurchschnittlich entwickeln können, abseits vom Radar der breiten Märkte.

Im Rahmen der Fondsplattform Greiff PartnerLOUNGE zeichnet sich die Greiff capital management AG für das Portfoliomanagement und den Vertrieb des Keynote - Spin-Off Fund verantwortlich. Die mehrfach ausgezeichnete Fondsboutique bringt langjährige Expertise im spezialisierten Fondsmanagement mit und steht für aktives, diszipliniertes Investieren mit klarem Fokus auf Qualität und Transparenz.

