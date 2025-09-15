ABB plant für 2026 den Spin-Off der Robotics-Sparte: Der Keynote - Spin-Off Fund will kein Benchmark-Abbild, sondern eine komplementäre Satelliten-Strategie für langfristig orientierte Anleger sein.

In einer Welt, in der viele Investments stark an Benchmarks ausgerichtet sind, bietet der Keynote -Spin-Off Fund einen gänzlich anderen Ansatz: Er verfolgt einen disziplinierten, research-basierten, fundamentalen Anlageprozess in einem Nischenmarkt, der oft übersehen wird – dem Markt für Spin-Offs. Ziel ist es, immer wieder neue, marktineffiziente Situationen zu identifizieren und daraus attraktive, risikoadjustierte Renditen zu erzielen.

Viele Anleger haben in den vergangenen Jahren erfahren, wie risikoreich ein starker „Sektor-Tilt“ sein kann. Themenfonds, die von populären Trends wie den erneuerbaren Energien, dem Metaverse oder Cannabis profitieren sollten, haben sehr oft enttäuscht – vor allem, weil sie im Zenit des jeweiligen Hypes aufgelegt wurden und stark von einzelnen Sektoren abhängig waren.

Spin-Offs hingegen sind kein sektorspezifisches Phänomen, sondern finden im gesamten Aktienuniversum, oft auch branchenübergreifend statt. Eine darauf fokussierte Anlagestrategie vermeidet somit eine einseitige Sektorabhängigkeit und bietet dadurch ein robusteres, breiter diversifiziertes Portfolio mit klarer Fokussierung auf ein einzigartiges Anlagesegment.

Spin-Offs nach Sektoren (2000 bis 2024):

Quelle: Bloomberg, Keynote

Hochwertige Spin-Offs: Attraktive Chancen in einem herausfordernden Marktumfeld

In einem Markt mit begrenztem Angebot an Qualitätsanlagen stechen Spin-Off-Aktien durch ihr strukturell bedingtes Potenzial hervor. Die Spin-Off-Ineffizienz existiert an der Börse seit fünf Dekaden und wird weiterhin bestehen, weil es keine natürlichen Käufer für Spin-Off-Aktien gibt.

Wachstumsorientierte Anleger suchen gezielt nach Unternehmen mit bestimmten Merkmalen, die ihrem Anlagestil entsprechen, etwa einem zweistelligen Umsatzwachstum oder einem Gewinnwachstum je Aktie von 20 Prozent oder mehr. Value-Investoren schränken ihr Anlageuniversum ebenfalls ein: So erscheinen Bewertungen über dem 15-fachen Gewinn vielfach als zu teuer, wenn typische Value-Sektoren wie Finanz- oder Energiewerte bei Multiples von 12 oder darunter gehandelt werden.

Die Struktur von Spin-Offs birgt inhärente Chancen: Der anfängliche Verkaufsdruck, gefolgt von Margenverbesserungen und einer darauffolgenden Neubewertung, schafft die Grundlage für attraktive Renditen. Spin-Off-Situationen vereinen damit auf einzigartige Weise Value-, Quality- und Growth-Merkmale und bieten das Potenzial für überdurchschnittliche, risikoadjustierte Erträge – bei gleichzeitig reduzierter Korrelation zu den breiten Aktienmärkten.

Anlageschwerpunkt: Spin-Offs, Parent Companies und Pre-Spin-Situationen

Der Keynote - Spin-Off Fund investiert gezielt in:

Neu umgesetzte Spin-Offs

Verbleibende Muttergesellschaften (Parents)

Unternehmen mit angekündigten Abspaltungen (Pre-Spins)

Dieses Anlageuniversum ist geprägt von strukturellen Ineffizienzen: Indexfonds stoßen Spin-Offs oft ungeachtet von deren Qualität ab, Analysten decken sie selten umfassend ab und deren Bewertung ist anfänglich meistens niedrig – ideale Bedingungen für aktives Stock Picking.

Die historische Spin-Off-Selektion von Keynote in Fonds und Mandaten zeigte seit Ende 2011 eine überzeugende Bull/Bear-Capture-Ratio von 1,16 beziehungsweise 0,86. Das bedeutet, dass in Aufwärtsphasen 116 Prozent der Marktgewinne erfasst wurden, während in Abschwungphasen nur 86 Prozent der Marktverluste realisiert wurden. Die Portfoliovolatilität liegt aufgrund der Konzentration typischerweise zwischen 15 und 19 Prozent, bei einer Korrelation von etwa 0,8 zum globalen Aktienmarkt. In zahlreichen Marktphasen fielen die Drawdowns sogar geringer aus als im breiten Weltaktienindex.

Strenger Selektionsprozess

Um die strukturellen Ineffizienzen im Universum von rund 150 bis 250 Spin-Off-Situationen (rollierend über fünf Jahre) gezielt zu nutzen, verfolgt der Keynote - Spin-Off Fund einen disziplinierten, research-basierten Bottom-up-Ansatz. Dabei werden potenziell risikoreiche Abspaltungen systematisch ausgeschlossen – insbesondere Unternehmen mit übermäßiger Verschuldung oder problematischen Vermögenswerten.

Ebenso werden Firmen gemieden, deren strukturelle Schwächen einer nachhaltigen Outperformance im Wege stehen. Dazu zählen Geschäftsmodelle mit starkem Gegenwind (zum Beispiel Einzelhandel, veraltete Technologien, Banken oder Gewerbeimmobilien), einer schwachen Kapitalrendite, einer ineffizienten Kapitalallokation oder überhöhten Bewertungen.

Im Fokus stehen hingegen Spin-Offs mit besonders attraktiven Merkmalen: Abspaltungen aus Konglomeraten, ein klar incentiviertes Management, ein CEO mit operativer Vorgeschichte im Unternehmen („Inside CEO“), geringe Analystenabdeckung oder hohe Insiderkäufe. Bevorzugt werden außerdem Unternehmen mit starker Marktstellung, hoher Kapitalrendite (ROCE), soliden Reinvestitionsmöglichkeiten, robustem Free Cash Flow und einer bewährten, wertorientierten Unternehmensführung.

Der Anlageprozess zu einem qualitativ hochwertigen Spin-Off-Portfolio:

Quelle: Keynote

Portfolioaufbau und Ergebnis

Das Endportfolio des Keynote - Spin-Off Fund besteht aus 20 bis 25 sorgfältig ausgewählten Titeln. Diese Auswahl basiert auf fundamentalen Unternehmensdaten, operativer Qualität und attraktiver Bewertung. Die Gewichtung unterscheidet sich dabei bewusst stark von den globalen Aktienindizes – dies als Ergebnis eines konsequenten Bottom-up-Ansatzes.

Fazit: Mehrwert als Satelliten-Anlage

Der Keynote - Spin-Off Fund ist kein Benchmark-Abbild, sondern eine komplementäre Satelliten-Strategie für langfristig orientierte Anleger. Durch seine Unabhängigkeit vom Marktgeschehen, seinen disziplinierten Selektionsprozess und die Konzentration auf operative Qualität bietet er einen echten Diversifikationseffekt für jedes Aktienportfolio und eine attraktive Chance auf eine strukturelle Mehrrendite in einem oft unterschätzten Marktsegment.

Disclaimer

