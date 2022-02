Altersvorsorge Neue Initiative verbindet Online-Kunden mit Vermittlern

Pascal Schiffels, Morgen & Morgen

Ein neu gegründeter Zusammenschluss von Anbietern, Analysten und Vermittlern von Versicherungen am deutschen Markt will Kunden die Auswahl von Produkten zur Altersvorsorge erleichtern. Hierfür benötigten die Beteiligten einen einheitlichen Maßstab, um die Chancen und Risiken der Tarife unterschiedlicher Lebensversicherer vergleichbar zu machen. Diesen hätten sie in dem mathematischen Volatium-Modell gefunden. Denn hiermit könnten sie Renditepotenziale aller Produkte der ersten, zweiten oder dritten Schicht der Altersvorsorge ermitteln und als zu erwartende Renten- und Ablaufleistungen darstellen.

„Die Resonanz ist enorm. Vor allem vom Point of Sale“, berichtet Pascal Schiffels. „Hier scheint der Druck massiv zu sein, Altersvorsorgeberatung auf einem verlässlichen Fundament betreiben zu können“, so der Geschäftsführer von Morgen & Morgen. Der Anbieter von Analyse- und Vergleichssoftware für Versicherungsmakler ist eines von sechs Gründungsmitgliedern der „Marktinitiative Neuer Renditestandard“. Hierzu zählen neben dem Finanzvertrieb Jung, DMS & Cie. auch die deutschen Leben-Spartengesellschaften der vier Versicherer Alte Leipziger, Basler, Canada Life und Württembergische.

Ralf Berndt, Stuttgarter

Als fünfter Versicherer hat sich jetzt auch die Stuttgarter der Brancheninitiative angeschlossen. „Wir freuen uns, wenn das Volatium-Modell noch größere Bedeutung gewinnt“, erklärt Ralf Berndt. Er ist Vorstand Vertrieb und Marketing, betriebliche Altersversorgung bei der Stuttgarter, deren Tarife zur Altersvorsorge Morgen & Morgen bereits seit zehn Jahren mithilfe seines selbst entwickelten Simulationsverfahrens zertifiziert. „Vermittler können mit dieser transparenten Darstellung der Chancen und Risiken Produkte besser vergleichen und ihren Kunden damit passgenauere Lösungen anbieten.“

„Starke Resonanz von Vermittlern“

Von den aktuell rund 20 laufenden Anfragen sind nun bereits auch neun Vermittler Mitglieder der Marktinitiative geworden, berichtet Pascal Schiffels weiter. Die Online-Plattform renditestandard.de habe daher jetzt ihren Service für Verbraucher erweitert: Neben dem so genannten Profiler, mit dem die Nutzer ihr eigenes Chance-Risiko-Profil erstellen können, erhalten sie auch einen vereinfachten Zugang zu den dort angebundenen Produktgebern. Darüber hinaus ist ab sofort die digitale Kontaktaufnahme zu Versicherungsvermittlern möglich, um eine individuelle Beratung zur Altersvorsorge anzustoßen.