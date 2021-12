Bellevue Asset Management 15.07.2015 Lesedauer: 1 Minute

Marktkommentar Bellevue Healthcare Investments – reichlich Rendite in neuen Märkten

Ob Generikahersteller, Patientenversorgung oder medizintechnische Geräte: Schwellenländer gewinnen als Absatzmärkte für die Biowissenschaften zunehmend an Bedeutung. „Unternehmen aus diesen Ländern gehören deshalb in jedes breit gestreute Gesundheitsportfolio“, so Christian Lach, Portfolio Manager des BB Adamant Biotech (Lux).