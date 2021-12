Marktkommentar Währungsabsicherung schützt vor unkalkulierbaren Risiken

Nach der Notenbanksitzung ist vor der Notenbanksitzung. Bei ihrem jüngsten Zusammenkommen beschlossen die amerikanischen Währungshüter, den US-Leitzins vorerst nicht erneut anzuheben. Jetzt gehen die Spekulationen weiter, wann und ob die US-Zinsen in diesem Jahr steigen. Viel stärker fiebern die Marktteilnehmer zurzeit allerdings dem 23. Juni entgegen. Dann entscheidet das britische Volk, ob Großbritannien in der Europäischen Union bleiben soll. Immer wieder neue Umfragen zum Brexit-Referendum treiben die Volatilität zurzeit selbst innerhalb eines Handelstages, vor allem beim Britischen Pfund, in die Höhe.Nach dem Votum könnte die Unruhe an den Märkten anhalten. Sollte es zu einem Ausstieg Großbritanniens aus der EU kommen, bleiben viele Fragen offen, die für Unsicherheit sorgen. JRC ist der Meinung, dass London an Bedeutung verlieren und sich politische sowie wirtschaftliche Spannungen bilden könnte. Zudem erschweren die ständigen Konjunktursorgen in Europa und China das derzeitige Marktumfeld für Investoren.Neben den Risiken der Aktien- und Anleihemärkte sind international anlegende Investoren ständigen Währungsrisiken ausgesetzt. Deshalb sollte eine Absicherung dieser Risiken in jedem Portfolio eine große Rolle spielen. Ohne Währungs-Hedging setzt man ein Portfolio unnötig unkalkulierbaren Risiken aus.Währungsoptionsgeschäfte bieten sich als ein taktisches längerfristiges Instrument zur Absicherung an. Wichtig zu wissen: Sie können unter Umständen die Renditechancen schmälern. Eine Währungsabsicherung über den Spotmarkt bietet hingegen mehr Flexibilität. – vor allem, wenn man eine variable Absicherungsquote wählt, die bei Bedarf auf- und abgebaut werden kann. Denn eine ständige volle Absicherung ist zum einen oft teuer, zum anderen verzichtet der Investor komplett auf mögliche Zusatzchancen durch Währungsgewinne.Ein Beispiel: Ein Kunde hat US-Dollar-Investitionen in Höhe von 1.000.000 Dollar. Das entspricht 877.200 Euro bei einem Wechselkurs von 1,14 Dollar pro Euro. Sein erstes Ziel ist, den Wert seiner Investition in Euro zu erhalten. In Phasen, in denen der Euro gegenüber dem Dollar steigt, möchte er daher seine Investition zu 100 Prozent absichern. In Phasen mit fallendem Euro möchte er die Absicherung auf 50 Prozent reduzieren, um vom steigenden Dollar zu profitieren und sich so Zusatzgewinne zum Werterhalt zu sichern.Beim Thema Hedging hat jeder Kunde aufgrund seiner individuellen Risikobereitschaft eigene Vorstellungen. Einige möchten die Absicherungsquote in steigenden Märkten auf über 100 Prozent ausbauen oder in fallenden Märkten auf null Prozent reduzieren. Mit einem aktiven Overlay-Management lässt sich diese Quote frei steuern.Basis des Overlay-Managements sind bei JRC Capital hauseigene Handelssysteme, die auf quantitativen Verfahren beruhen. JRC Capital hat in mehrjähriger Forschungsarbeit eine eigene Analyse- und Prognosesoftware für die weltweiten Devisenmärkte entwickelt. Die integrierten Handelssysteme nutzt JRC Capital nicht nur für die Absicherung von Devisenrisiken, sondern auch für aktive Handelsstrategien im Währungsbereich.Die globalen Devisenmärkte sind der größte und liquideste Finanzmarkt. Das tägliche Handelsvolumen liegt bei rund 5,3 Billionen US-Dollar. Als Asset-Klasse werden Währungen aber noch von vielen Anlegern zu Unrecht unterschätzt. Sie gehören zu einer ausgewogenen Investmentstrategie – auch aufgrund der niedrigen Korrelationen zu anderen Asset-Klassen. Aktuell signalisiert das wissenschaftlich basierte JRC-Handelssystem gute Chancen für Rohstoffwährungen, die aufgrund der niedrigen Rohstoffpreise unterbewertet sind.Der Euro durchlebt dagegen gerade eine schwierige Phase. Währungen aus den Emerging Markets könnten mit die besten Renditechancen bieten. Allerdings bergen sie auch höhere Risiken.