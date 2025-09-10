Angebliche Marktmanipulation: Blackrock, Vanguard und State Street vor Gericht
Ein laufendes Kartellverfahren entwickelt sich möglicherweise zu einem Wendepunkt für die gesamte ETF-Industrie. Zwei Wissenschaftlerinnen der Columbia-Universität sehen in der Klage gegen Blackrock, Vanguard und State Street weit größere Risiken als zunächst vermutet.
Der Bundesstaat Texas verklagt die drei Vermögensverwalter wegen angeblicher Marktmanipulation. Die Anklage behauptet, die Unternehmen hätten ihre Marktmacht missbraucht, um Kohlefirmen zur Produktionsdrosselung zu bewegen und dadurch Energiepreise künstlich zu erhöhen. Ein Bundesrichter wies im August den Antrag der Asset Manager auf Klageabweisung weitgehend zurück, wie „Bloomberg“ berichtete.
Erstmalige Gerichtsprüfung der „Common Ownership“-Theorie
Die Ökonominnen Denise Hearn und Cynthia Hanawalt identifizieren das Verfahren als ersten Fall, der die „Common Ownership“-Theorie vor Gericht bringt. Diese besagt, dass große Indexanbieter durch ihre branchenweiten Beteiligungen wettbewerbsschädliche Strukturen schaffen könnten.
„Eine Entscheidung gegen horizontale Aktienbeteiligungen würde den Markt in seiner heutigen Form umwälzen“, schreiben die Forscherinnen in ihrer Analyse. Indexfonds und ETFs basieren grundlegend auf dem Prinzip, diversifizierte Portfolios über ganze Branchen hinweg aufzubauen.
Große Symbolwirkung
Die Wissenschaftlerinnen bewerten die Erfolgsaussichten der Texas-Klage als gering. Typische Wettbewerbsverstöße wie direkte Vorstandskontrolle oder Preisabsprachen seien nicht nachweisbar. Auch fehle der Nachweis konkreter Produktionsbeschränkungen bei Kohleunternehmen.
Dennoch rechnen sie mit branchenweiten Auswirkungen. Bereits die Androhung ähnlicher Verfahren habe nachhaltigkeitsorientierte Aktivitäten von Asset Managern gebremst. Selbst bei einer Niederlage in Texas erwarten die Autorinnen Verhaltensänderungen in der Vermögensverwaltung.
Das Verfahren könnte damit unabhängig vom Ausgang die Architektur des ETF-Marktes und die Rolle großer Vermögensverwalter bei Nachhaltigkeitsthemen neu definieren.