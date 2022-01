Branchenstudie Privatkunden deutscher Versicherer immer zufriedener

Deutschlands Versicherer gewinnen zunehmend das Vertrauen ihrer Kunden: Immer mehr Verbraucher hierzulande würde ihren Anbieter weiterempfehlen. Die „Kundenversteher“ an der Spitze des Marktes grenzen sich zunehmend mit innovativem Service und guter Kundenbetreuung von der Konkurrenz ab.

Die Zufriedenheit der Privatkunden deutscher Versicherer ist seit mehreren Jahren gestiegen und erreichte 2021 einen neuen Höchststand. Außerdem sind immer mehr Konsumenten bereit, ihren Anbieter weiterzuempfehlen. Das ergibt die diesjährige Ausgabe der Marktstudie Kubus, die seit mehr als 15 Jahren von der Kölner Unternehmensberatung MSR Consulting Group durchgeführt wird. Für das aktuell vorgestellte Stimmungsbild befragten die Branchenanalysten mehr als 12.000 Privathaushalte zu ihren konkreten Erfahrungen mit den größten 22 deutschen Versicherern.

Die Kundenzufriedenheit erreicht ein neues Höchstniveau. Die Abstände der Versicherer verringern sich weiter. >>Vergrößern! Grafik: MSR Consulting Group GmbH Grafik: MSR Consulting Group GmbH

„Die Dynamik der letzten Jahre ist faszinierend, vor allem da wir nicht mehr – wie in den Vorjahren – überwiegend den Abbau von Defiziten beobachten. Die 'Kundenversteher' an der Marktspitze grenzen sich zunehmend über Innovationen im Service und der Kundenbetreuung mit neuen Best-in-Class-Niveaus gegenüber der Konkurrenz ab“, erklärt MSR-Chef Michael Kullmann. Das Branchenniveau in der Kundenzufriedenheit liege heute auf dem Niveau der besten Unternehmen im Jahr 2018, die aktuell schwächsten Gesellschaften rangieren auf dem Marktniveau von vor drei Jahren.

Michael Kullmann, MSR

Ähnlich sei das Bild bei der Bereitschaft, den eigenen Versicherer anderen Kunden weiterzuempfehlen. Die dazu benutzte Kennzahl Net-Promotor-Score hat sich marktweit von +7 im Jahr 2018 auf mittlerweile +22 entwickelt hat. Alle in die Umfrage einbezogenen 22 Top-Erstversicherer haben aktuell einen positiven Net-Promotor-Score. Das deutet an, dass jeweils eine Mehrheit ihrer Versicherten gute Erfahrungen gemacht hat und ihren Anbieter deshalb anderen Konsumenten weiterempfehlen würden. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 verzeichneten noch acht Versicherer einen negativen Wert.

Positiver Trend der Weiterempfehlungsbereitschaft setzt sich fort. Der Anteil der Kritiker bleibt konstant. >>Vergrößern! Grafik: MSR Consulting Group GmbH Grafik: MSR Consulting Group GmbH

Während sich also der Positivtrend bei der Bereitschaft zur Weiterempfehlung fortsetzt, bleibt der Anteil der Kritiker konstant. Laut MSR-Chef Kullmann gibt es zwei Hauptfaktoren, die diese Dynamik maßgeblich treiben. Die vertriebliche Betreuung der Kunden, insbesondere über den stationären Außendienst, werde von den Kunden klar besser beurteilt. Seit 2018 wächst die Begeisterungsrate hier jährlich um durchschnittlich 10 Prozent. Denn die Agenturen hätten es während der Corona-Pandemie geschafft, die Nähe zu ihren Kunden jenseits der persönlichen Kontakte zu intensivieren.

Aber auch die Service-Kontakte der Kunden zu den Bearbeitern von Schadensmeldungen im Innendienst entwickelten sich positiv. Hierbei hätten vor allem die zuvor schwach abschneidenden Versicherer ihre Probleme behoben. Als konkrete Beispiele nennt Kullmann zu lange Bearbeitungszeiten oder unverständliche Kundenbriefe. Als Folge verringerte sich der Abstand der schwächsten Versicherer zum Marktdurchschnitt seit 2018. Die damals gut bewerteten Firmen könnten sich daher nicht auf ihre Erfolge in der Vergangenheit ausruhen: „Wenn die Konkurrenz dynamischer unterwegs ist, wird man schnell eingeholt.“