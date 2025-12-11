Die diesjährige BlackRock Konferenz bot eine Fülle von Ausblicken auf die Märkte in Europa und den USA, auf Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Private Equity und Digital-Assets.

Die BlackRock-Konferenz 2025 in Frankfurt rückte die Zukunft der Kapitalmärkte in den Mittelpunkt. Im Fokus standen die geopolitische Fragmentierung, Europas wirtschaftliche Neuausrichtung und globale Investitionschancen.

Europa verfüge über enormes ungenutztes Potenzial, betonten Rachel Lord, Head of International bei BlackRock, und Philipp Hildebrand, Vice Chairman bei BlackRock, insbesondere durch hohe private Ersparnisse und einen erwarteten Investitionsboom bis 2030. Europäische Aktien profitieren von steigenden Unternehmensgewinnen, vor allem in den Bereichen Finanzwerte, Infrastruktur, Verteidigung und Elektrifizierung.

Der US-Aktienmarkt bleibt chancenreich, leidet jedoch unter hoher Indexkonzentration.

Indexprodukte werden granularer und stärker KI-gestützt. Digitale Assets etablierten sich als professionelle Anlageklasse, deren Integration strategische Disziplin erfordert. Systematisches Investieren mit KI prägt zunehmend die Kapitalanlage und eröffnet neue Alpha-Quellen.

Private Markets sollen über ELTIFs stärker für Privatanleger geöffnet werden.

Impressionen von der BlackRock Konferenz 2025 im Video.