Danske Invest 16.08.2017 Lesedauer: 1 Minute

Markus Banna Danske Invest verstärkt institutionellen Vertrieb in Deutschland

Die dänische Fondsgesellschaft Danske Invest baut ihren Vertrieb am Standort Frankfurt am Main aus und holt Markus Banna als Director Business Development. Der 51-Jährige wird in der neugeschaffenen Position institutionelle Kunden betreuen.