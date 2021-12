Markus Hofmann Provinzial Nordwest beruft neuen Vertriebsvorstand

Markus Hofmann wird ab Januar neuer Vertriebsvorstand der Provinzial Nordwest. Der 53-Jährige kommt vom Kölner Versicherer Ergo Deutschland, wo er seit Ende 2016 Kompositgeschäft im Vorstand steuerte. Und als Vorstandsmitglied war er zuletzt für den Maklervertrieb der Ergo Versicherung verantwortlich.

Markus Hofmann, Provinzial Nordwest

Der promovierte Diplom-Chemiker ist seit mehr als 20 Jahren in der Assekuranz tätig. Vor seiner Tätigkeit bei der Ergo saß er in den Vorständen der Axa Konzern und der Allianz Versicherung. Mit dieser Erfahrung soll er seinem neuen Arbeitgeber neue Impulse geben, so Liane Buchholz, Aufsichtsratsvorsitzende der Provinzial Nordwest Holding.

„Der Provinzial Nordwest Konzern ist schlagkräftig und substanzstark genug, seine Position als zweitgrößte öffentliche Versicherungsgruppe weiter auszubauen“, kommentiert Markus Hofmann die bevorstehenden Aufgaben. Daran werde er gemeinsam mit den Vertriebspartnern des Versicherers „intensiv mitarbeiten“.