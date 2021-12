Markus Kaiser: „Mich fasziniert Bill Gates"

Leistung und Engagement im Ferienjob bessern das Taschengeld aufMeine Eltern und die Deutsche Sporthilfe haben mich unterstützt, über einen Studentenjob in einer Unternehmensberatung habe ich dazuverdientNein. Gleichwohl fasziniert mich dieErfolgsstory, die Bill Gates mit Microsoft hingelegt hatSell in May and go away Das Spiel der Spiele von Jesse LivermoreAls Investor in unseren Fonds bin ich immer motiviertZufriedeneAnleger, steigende Nachfrage und zahlreiche AuszeichnungenAuf meine sportlichen Erfolge als Rollkunstläufer in den 90er Jahren, sowie auf die Entwicklung des ersten ETF-DachfondsÜber Strafzettel für FalschparkenDemjenigen, der mir den Strafzettel ausgestellt hat. Schließlich habe ich direkt vor der Haustür geparktIdeen und ErfahrungenEinen Hi-8-Camcorder, um die Videosammlung mit allen sportlichen Erinnerungen digitalisieren zu können… eine tolle Plattform, um mit Freunden und Bekannten auch aus meiner Zeit als Roll- und Eiskunstläufer weltweit in Kontakt zu bleibenSky Bundesliga? Talk am MittagFußball. Als Anhänger des SC Freiburg freue ich mich über jeden Sieg – am meisten jedoch über jene gegen vermeintliche FavoritenIm Oktober 2010 die Bundesliga-Partie Werder Bremen gegen SC Freiburg in meiner Heimatstadt Bremen. Freiburg war besser, aber Bremen brauchte die Punkte nötiger und hat glücklich gewonnenWenn es Stil hat, finde ich auch ausgefallene Kleidung gutWein – weiß wie rot, je nach MenüAuf den großen Flatscreen in meinem WohnzimmerDie Kinderkrebshilfe und den WWFDa wo es schön ist, tendenziell in wärmeren GefildenDer 43jährige Bremer studiert nach dem Abitur Volkswirtschaftslehre in Freiburg und Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen. Erste Berufserfahrungen sammelt er bereits während des Studiums bei einer Unternehmensberatung, 1997 steigt er dann als Portfoliomanager und Technischer Analyst bei der Freiburger Vermögensverwaltung OCM ein. Als die Oberurseler PEH Wertpapier AG die Gesellschaft übernimmt, wechselt Kaiser 2001 zur damaligen Société-Générale-Tochter Veritas und ruft dort die Palette der von einem selbstentwickelten Trendfolgemodell gesteuerten A2A-Dachfonds ins Leben. Mit dem gleichen Modell steuert Kaiser seit 2007 auch sein bislang erfolgreichstes Produkt, den ausschließlich in Indexfonds investierenden ETF-Dachfonds.