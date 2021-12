Markus Kaiser wird Vorstand bei Star Capital

Nachdem er Veritas Investment im Januar nach elf Jahren verlassen hatte , tritt Markus Kaiser bald einen neuen Job an. Er verstärkt ab Juli den Vorstand der Investmentgesellschaft Star Capital.„Markus Kaiser wird den vermögensverwaltenden Ansatz für Star Capital über ETF-basierte Produktlösungen erweitern“, erklärte die Fondsgesellschaft. So will der Trendfolge-Spezialist schon bald nach seinem Antritt einen neuen ETF-basierten Fonds auflegen.Kaiser zählt zu den deutschen Dachfonds-Pionieren. Er war treibende Kraft, als Veritas im April 2007 den ersten ETF-Dachfonds (WKN: 556167) in Deutschland aufgelegt hat. Es folgten weitere, ähnliche Produkte – allesamt nach Trendfolgemodellen gemanagt.