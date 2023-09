Dachfonds für Private Equity Markus Kronenberghs geht zu Reia Capital - erster Fonds steht vor Auflage

Erst vor wenigen Monaten hat Thomas Weinmann mit Reia Capital einen neuen Anbieter von Dachfonds für Private Equity gegründet. Nun holt er sich zusätzliche personelle Unterstützung: Markus Kronenberghs tritt dem Hamburger Unternehmen bei.

Kronenberghs verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Bereich und hat sich dem Unternehmen als Managing Partner angeschlossen. Zuvor war er bei Cara Investment als Managing Director für das Asset Management von Investmentportfolien in verschiedenen alternativen Assetklassen tätig. Seine Karriere begann er im Bereich Corporate Finance und M&A bei der SBC Warburg und der UBS in Zürich und Frankfurt.

Nur vier Monate nach Gründung bereitet sich Reia Capital laut eigenen Angaben darauf vor, seinen ersten Fonds auf den Markt zu bringen. Bereits in den kommenden Wochen soll das erste Produkt in die Pre-Marketing-Phase gehen, erklärte Weimann. "Im ersten Schritt fokussieren wir uns auf Kunden ab einer Mindestanlage von 200.000 Euro, also den klassischen semi-professionellen Kunden. Zudem konzentrieren wir uns auf kleinere Fonds. Fonds mit höherem Risiko sind nicht unser Fokus“, erklärte Weinmann im Gespräch mit „Fundview“.