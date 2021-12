Warum?Aus zwei Gründen. Einmal aufgrund der Kaufkraftparitätentheorie.Ein schönes Wissenschaftler-Wort.Ist ganz einfach. Stellen Sie sich zwei identische Warenkörbe vor, die Sie in zwei Ländern mit unterschiedlichen Währungen kaufen können. Die müssen mehr oder weniger das gleiche kosten, da viele Elemente, die zur Herstelllung der einzelnen Waren gebraucht werden, international gehandelt werden. Wenn mir meine Schuhe in Deutschland in Euro zu teuer sind, fange ich irgendwann an, mir dieselben Schuhe in den USA zu bestellen und zu kaufen. Was passiert dann? Der Euro wird schwächer, weil ich Güter nachfrage, die in Dollar notieren. Das ist jedoch ein sehr langfristiger Ansatz.Wo liegt denn langfristig das faire Gleichgewicht?Zwischen 1,10 und 1,20.Was ist der weitere Grund für eine deutliche Aufwertung des Dollar?Wir erwarten in den USA den ersten Zinsschritt. Obwohl die US-Wirtschaft nach wie vor große Probleme hat, wird die Fed vor der EZB die Zinsen erhöhen. Zinsdifferenzen sind die größten Treiber für Währungen.Noch vor einem halben Jahr galt es als sicher, dass Europa besser durch die Krise kommt, und die EZB die Zinsen vor der Fed erhöhen wird.Richtig. Dann kamen Griechenland, Spanien, Portugal, aber auch zum Teil Italien. In diesen Ländern müssen nun steuerpolitische Hilfsmaßnahmen umgesetzt werden. Was bedeutet das fürs Wachstum? Es wird zurückfallen. Daher wird die EZB die Zinsen später und deutlich langsamer als bisher gedacht erhöhen. Im Zusammenspiel mit der Kaufkraftparität wird sich der Euro daher auf den Gleichgewichtswert zubewegen, eventuell auch drunter.Häufig wird angeführt, dass der US-Bundesstaat Kalifornien, der ja für sich genommen eine der weltweit größten Volkswirtschaften ist, ähnliche Probleme hat wie Griechenland. Wie passt das zusammen?Kalifornien hat mit Sicherheit sehr große und sehr zyklische Schwierigkeiten. Aber in den USA gelten andere Budgetprozesse. Es ist zum Beispiel einem Bundesstaat nicht erlaubt, langfristige Defizite zu haben. Die müssen sofort einen Nothaushalt aufstellen, und der kommt in der Regel zustande. Dazu müssen die Bundessstaaten einen fiscal emergency ausrufen. In der Presse kommt es immer dramatischer rüber. Da sind Schwierigkeiten, aber die sind nicht vergleichbar mit der Eurozone.