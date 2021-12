Redaktion 05.01.2017

Markus Maria Profitlich in Wunsch-Not „Eben hätt‘ ich es noch gewusst …“

Was soll man sich nur wünschen fürs neue Jahr? Wer dazu wie Markus Maria Profitlich in diesem Sketch so gar keine Vorstellung hat, der wünscht sich am besten jemanden herbei, der bei der Entscheidung hilft. Vielleicht liegt Freund Manni – Donald Trump lässt grüßen – trotz einiger Anlaufschwierigkeiten goldrichtig.