Nach 36 Jahren im Unternehmen Langjähriger Geschäftsführer von Universal Investment tritt ab

Seit 1987 bei Universal Investment, wird Markus Neubauer Ende Oktober in den Ruhestand gehen. Unter anderem war er in dieser Zeit verantwortlich für institutionelle Investoren und beteiligt an der Entwicklung des Master-KVG-Modells.

Markus Neubauer, Geschäftsführer von Universal Investment, geht Ende Oktober nach 36 Jahren im Unternehmen, 24 Jahre davon im Vorstand, in den Ruhestand. Seine Karriere begann der studierte Betriebswirt 1987 zunächst als Assistent der damaligen Geschäftsführung. 1999 wurde er selbst Teil des Gremiums.

Im Jahr seines Eintritts legte Universal Investment gerade den hundertsten Investmentfonds auf und verwaltete knapp 3,5 Milliarden Euro. Ab Anfang der 1990er Jahre wuchs die Gesellschaft, sowohl was das Angebot an Fondsadministration und Fonds-Services als auch die Zahl der Mitarbeitenden betraf. Neubauer war in dieser Zeit verantwortlich für das Geschäft mit institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Versorgungswerke oder Versicherungen.

Neubauer entwickelte den ersten Spezialfonds mit

In dieser Rolle war er insbesondere an der Entwicklung des ersten Spezialfonds beteiligt, bei dem in einem Fonds mehrere Bereiche von je einem Asset Manager verwaltet werden. Das daraus resultierende Master-KVG-Modell konnte sich etablieren. Heute werden über 60 Prozent des gesamten Spezialfondsvermögens von branchenweit etwa 2 Billionen Euro nach diesem Masterfonds-Prinzip gesteuert.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Seit mehreren Jahren war Neubauer innerhalb der Geschäftsführung für die Kundenbindung (Strategic Key Account Management) zuständig. In den vergangenen Jahren ist die Universal Investment Gruppe gemeinsam mit den Kunden, institutionellen Investoren und Fondsinitiatoren, gewachsen, verwaltet über 5.000 Fonds und Strukturen mit einem Gesamtvolumen von fast einer Billion Euro und ist an den drei größten europäischen Fondsstandorten aktiv: Luxemburg, Deutschland und Irland.

„Wir schätzen Markus Neubauers Leistung in höchstem Maße und danken ihm sehr für seine Treue und sein tatkräftiges Engagement für unsere Gruppe“, sagt David Blumer, Vorstandvorsitzender (Executive Chairman) der Universal-Investment-Gruppe.

„Ohne sein umfassendes Netzwerk, sein fundiertes Marktwissen und seine Expertise wären wir definitiv bei weitem nicht da, wo wir heute stehen. Wir sind nicht zuletzt dank seines Einsatzes sehr gut gerüstet für die Zukunft!“, ergänzt Katja Müller, Kundenchefin (Chief Customer Officer).