Der Sprung in die Kryptowelt

2013 wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und gründete Alpha Beta Asset Management in Frankfurt. Der entscheidende Wendepunkt für sein Unternehmen kam mit Blackrocks Ankündigung, einen Bitcoin-ETF aufzulegen. „Da wurde mir klar: Kaum jemand in Deutschland kennt den ETF-Markt in Amerika so gut wie ich, und nur wenige haben so viel Krypto-Expertise. Es wäre töricht gewesen, diese Chance nicht zu nutzen.“

Heute verwaltet seine Firma Krypto-Portfolios vom privaten Kleinanleger bis zum Family Office mit achtstelligen Investitionen. „Wir investieren nur in Kryptowährungen, deren Geschäftsmodell wir erklären können", sagt van de Weyer über seinen Ansatz. Eine Besonderheit des deutschen Steuerrechts kommt seinen Kunden dabei zugute: Nach 366 Tagen Haltefrist sind Kryptogewinne steuerfrei.

Die Entwicklung in den USA beobachtet er besonders aufmerksam: „Es liegt bereits eine Gesetzesvorlage vor, nach der Amerika einen Teil seiner strategischen Reserven in Bitcoin halten soll – 200.000 Bitcoin sollen jeweils über fünf Jahre gekauft werden, 1 Million in Summe.“ Diese staatliche Anerkennung sieht er als Wendepunkt: „In ein, zwei Generationen wird es keine nativen Goldkäufer mehr geben. Dann wird Bitcoin als das bessere Gold gekauft werden."

Van de Weyer versteht sich dabei als Übersetzer zwischen den Welten: „Ich kenne seit gut 30 Jahren die Finanzindustrie und habe als Kind wie viele Bitcoiner der ersten Stunde selbst programmiert – ich verstehe beide Seiten.“ Diese Kombination macht ihn zum Vermittler in einer Zeit, in der traditionelle Banken noch mit der neuen Assetklasse fremdeln. Dass ausgerechnet die etablierten Institutionen, gegen die Bitcoin einst antrat, nun seine größten Fürsprecher werden, entbehrt dabei nicht einer gewissen Ironie.