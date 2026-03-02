Ein Zimmernachbar auf dem Musikinternat kann das Leben verändern. Max Grimm, damals noch Schüler, wurde jeden Morgen von demselben Geräusch geweckt: dem Knirschen einer Zassenhaus-Handmühle. Während andere Teenager mit dem Smartphone-Wecker aufstehen, mahlte sein Zimmernachbar frische Kaffeebohnen. „Der war so ein disziplinierter Frühaufsteher“, erinnert sich Grimm heute. „Und hat mich dann immer mit seiner Handmühle aus dem Bett gejuckelt.“

Statt genervt zu sein, wurde Grimm neugierig. Warum gibt jemand Geld aus, um sich mehr Arbeit zu machen? „Pass auf Max“, erklärte der Zimmernachbar, „ich werde jetzt meinen Mahlgrad einstellen und damit meine Extraktion beeinflussen.“ Dieser Satz veränderte alles. Die Schnittstelle aus Genuss und Wissenschaft faszinierte den 19-Jährigen sofort.

Aus dieser morgendlichen Störung wurde eine Obsession. Aus der Obsession ein Geschäft. Und aus dem Geschäft die Maro Model 1: eine Siebträgermaschine, die in Deutschland produziert wird und rund 5.000 Euro kostet. Über 600 Stück haben Max Grimm und sein Schulfreund Robin Kuprat inzwischen verkauft. Die Warteliste ist mehrere Monate lang. Was als Frust über schlechte Kaffeemaschinen begann – „niemand will Ewigkeiten auf seinen Kaffee warten, niemand will klappernde Blechkisten“ – wurde zu einem Luxusprodukt, das beweist: Manchmal muss man eine Industrie neu denken, um endlich einen vernünftigen Espresso zu bekommen.

Wie alles schief ging

Grimm, der sich selbst als „Scanner-Persönlichkeit“ beschreibt, begann nach der Handmühlen-Begegnung zu recherchieren. Das Problem: Die Siebträgermaschinen-Welt war teuer und frustrierend zugleich. Er holte sich 400 Euro vom eigenen Sparkonto – „da habe ich sehr hart mit mir selbst verhandelt“ – und kaufte eine Einsteigermaschine. Das Ergebnis: „Es war eine furchtbare Erfahrung.“

Er wollte besseren Kaffee, Spaß am Thema, sich in etwas reinnerden. Also kaufte er eine zweite Maschine. Diesmal ein italienisches Modell, das nur deshalb günstiger war, weil es defekt war. „Ich habe die irgendeinem Versicherungsmakler aus Dresden aus seinem Büro rausgekauft.“ Als sie ankam, rief er die einzige Person an, von der er wusste, dass sie alles stehen und liegen lassen würde, um zu helfen: Robin Kuprat, sein „Bastelkumpel seit der sechsten Klasse“.



Was sie fanden, als sie die Maschine öffneten, veränderte alles.

Stolz auf ihre Maschine: Robin Kuprat (links) und Max Grimm von Maro Coffee | Bildquelle: Maro Coffee

Im Inneren des Biests

„Das Coole an alten Geräten ist die Dummheit, die zur Exzellenz ausgearbeitet wurde“, erklärt Max mit einem verschmitzten Grinsen. Übersetzung: unnötig komplizierte Technologie für ein simples Ergebnis.



Der Grund für die Fehlfunktion? „Ein kleines bisschen Kalk.“



Doch was sie im Inneren sahen, schockierte sie. Alles – die Temperaturregelung, die Drucksteuerung, die gesamte Betriebsphilosophie – wurde von einem primitiven Druckschalter kontrolliert. Technologie aus dem Jahr 1961, treu reproduziert im Jahr 2019.

Für zwei junge Männer, die im Zeitalter von Smartphones und Internet of Things aufgewachsen sind, fühlte sich das an wie das Öffnen einer Zeitkapsel. Nur dass diese Zeitkapsel tausende Euro kostete und keinen anständigen Espresso machen konnte.



„Wir dachten uns, packen wir doch einfach mal Sensoren rein“, sagt Max, als würde er etwas so Alltägliches wie einen Glühbirnenwechsel vorschlagen.

Frankenstein mit 40 Kabeln

Was dann geschah, verschlang die nächsten zehn Tage ihres Lebens. Max und Robin digitalisierten die gesamte Maschine. Sie schrieben Programme, installierten Sensoren, verbanden Schaltkreise und schufen etwas, das aussah wie der Fiebertraum eines verrückten Wissenschaftlers: 40 Kabel, die aus einer Espressomaschine führten, in einen Laptop mündeten, mit einem halben Quadratmeter Holzbrett voller Elektronik.



Sie nannten es „Frankenstein“.



Es war wunderschön. Es war furchtbar. Es funktionierte.



„Wenn man irgendwas in der falschen Reihenfolge angeschlossen hat, war es fatal“, gibt Max zu. „Aber wir haben gemerkt, dass wir etwas haben, das auch für andere funktionieren könnte – vorausgesetzt, man bekommt weniger Stromschläge.“

Die Maschine kontrollierte die Temperatur mit beispielloser Präzision. Sie erfasste jede Variable. Wichtiger noch: Sie bewies einen Punkt. Die grundlegenden Probleme, die Siebträgermaschinen plagen – 30-minütige Aufheizzeiten, inkonsistente Temperatur, massiver Energieverbrauch – waren keine unüberwindbaren Herausforderungen. Sie waren Designentscheidungen. Schlechte.

Das Model 1 soll mit gleichbleibender Qualität punkten | Bildquelle: Maro Coffee

Vom Kinderzimmer ins Unternehmertum

Die meisten Menschen würden hier aufhören. Vielleicht ein paar Fotos auf Reddit posten, sich über die Upvotes freuen und weitermachen. Max und Robin sind nicht die meisten Menschen.

Mit 19 Jahren, ohne jegliche Geschäftserfahrung und ein paar Hundert Euro auf dem Sparkonto, beschlossen sie, ein Unternehmen aufzubauen. Als sie bei einer Gründungsberatungsstelle vorsprachen, sagte man ihnen, sie bräuchten sechs Monate und rund 50.000 Euro für den Start.



„So viel Geld hatten wir nicht auf unserem Taschengeld-Konto“, sagt Max.



Was sie fanden, war Jürgen John, ein Elektrounternehmer in Suhl, der etwas Besonderes in diesen beiden Jungs und ihrer verrückten Kaffeemaschine sah. Er schrieb ihnen keinen Scheck. Stattdessen gab er ihnen etwas Besseres: eine Werkstatt, Werkzeuge und Geld für Bauteile.



„Seine Motivation war, uns bisschen Spielgeld zu geben, und im schlimmsten Fall hat er nach einem halben Jahr vielleicht zwei motivierte Mitarbeiter“, erklärt Max.

Also zogen sie nach Suhl. Mieteten eine Wohnung. Teilten sich anderthalb Jahre lang ein Ehebett – unter der Woche Studium und Bundesfreiwilligendienst, am Wochenende Entwicklungsarbeit.

Der Luxus der Einfachheit

Spulen wir vor bis heute. Aus dem zusammengeschusterten Prototyp ist Model 1 geworden – eine schlanke, minimalistische Maschine, die aussieht, als gehöre sie in eine Design-Ausstellung im Museum of Modern Art. Der Preis von 5.000 Euro positioniert sie fest im Luxussegment.



Doch was Model 1 wirklich besonders macht: Sie sieht nicht nur gut aus. Sie justiert ein Stück weit neu, was eine Espressomaschine sein sollte.

Drei Minuten Aufheizzeit. Eine konstante Temperatur bis auf Bruchteile eines Grades genau. Ein Energieverbrauch, der dem entspricht, was alte Maschinen nur zum Aufheizen brauchen.

Die Magie liegt im boilerlosen System, das sie über acht Monate Grundlagenforschung entwickelt haben. Anstatt 1,5 Liter Wasser permanent heiß zu halten, erhitzt Model 1 präzise das, was man braucht, wenn man es braucht.

Doch die wahre Innovation liegt nicht in der Hardware – es ist die Software-Ebene. Der Smart Profiler greift während der Extraktion automatisch ein, wenn der Mahlgrad nicht optimal passt. Statt einen Shot zu verschwenden, kompensiert die Maschine in Echtzeit und zeigt dabei, was schiefgelaufen ist. Der Grind Analyzer bietet klare, umsetzbare Empfehlungen: „Feiner mahlen, kleine Anpassung“ statt kryptischer Fehlermeldungen.

„Wir hätten billiger bauen können, aber ...“

5.000 Euro für eine Kaffeemaschine – Max kennt die Frage nach dem Warum. Seine Antwort führt nicht über abstrakte Wertversprechen, sondern über konkrete Entscheidungen.

Die Tassenablage? 1,8 Kilo massives Aluminium, CNC-gefräst in Baden-Württemberg, eloxiert in Thüringen. „Wir haben in Bereichen over-engineered, die auf den ersten Blick trivial erscheinen", gibt Max zu. „Die meisten Maschinen verwenden ein einfaches Stahlblech, das schnell klappert und verkratzt." Seine Tassenablage ist darauf ausgelegt, 40 Espressi am Tag über Jahre hinweg zu verkraften. „Es gibt Maschinen da draußen, die seit zwei Jahren im Einsatz sind, und die Tassenablage sieht aus wie neu."

Das zieht sich durch jedes Detail: Mineralwerkstoff statt Plastik, deutsche Fertigung statt Massenproduktion, Software-Updates statt geplanter Obsoleszenz. Der Preis? Eine direkte Konsequenz dieser Entscheidungen. „Wir hätten billiger bauen können", sagt Max. „Aber dann wäre es nicht die Maschine, die wir selbst haben wollen."

Wer kauft eine 5.000-Euro-Kaffeemaschine?

Anfangs dachte Max, er kenne die Zielgruppe: technikaffine Millennials, Agenturen, designorientierte Unternehmen. Er lag teilweise falsch.



„Ich hätte nie gedacht, dass so viele ältere Herren unsere Maschine kaufen“, lacht er. „Ich dachte, es wären Marketing-Agenturen. Aber wir sehen, dass wir mit unserem Produkt die Menschen vom Vollautomaten wegholen.“

Der Kundenstamm reiche von IT-Profis, die der Digitalisierungsaspekt anzieht, über vermögende Privatpersonen, die die Handwerkskunst schätzen, bis hin zu Lamborghini-Besitzern (buchstäblich – sie parken manchmal auf dem Hof vor dem Showroom), die das automobiltechnische Äquivalent einer Espressomaschine wollen.

Was sie vereint? Sie interessieren sich nicht für Gatekeeping-Komplexität. Sie wollen Kaffee, der durchweg exzellent ist, ohne einen Doktortitel in Extraktionswissenschaft zu erfordern.

Das Model 1 gibt es in den Farben Weiß und Schwarz | Bildquelle: Maro Coffee

Wachstum in Leipzig

Heute operiert Maro mit einem kleinen, aber wachsenden Team. Max und Robin haben ihre ersten Mitarbeiter eingestellt, den Betrieb in Leipzigs hippe Kaffeeszene verlegt und eine Produktionspipeline aufgebaut, die über 600 Maschinen ausgeliefert hat. Die ersten 60 Einheiten bauten sie selbst zusammen, Stück für Stück. Als Probleme auftauchten, lösten Max und Robin sie und lernten dabei, was funktionierte und was nicht.



Bestellungen haben derzeit eine monatelange Warteliste – nicht wegen Inkompetenz, sondern weil sie sich weigern, schneller zu skalieren, als sie die Qualität halten können.

„Wenn wir produktionsbedingt Prozesse umstellen müssen, weil wir mehr produzieren, dann ist unser Anspruch immer, dass die Qualität, die Kunden wahrnehmen, mindestens so bleibt, wie sie ist“, besteht Max. „Normalerweise geht die Qualität beim Skalieren immer runter. Wir machen das mit Absicht nicht.“

Das bedeutet, dass Model 1 wahrscheinlich nie ein Massenmarktprodukt sein wird. Der Preis wird nicht sinken. Die Produktionsvolumina bleiben sorgfältig kontrolliert. Das ist nicht Toyotas Fertigungsphilosophie – es ist näher an Porsche.

„Model 1 wird langfristig unser Leuchtturm-Premium-Produkt immer sein und bleiben“, erklärt er. Wenn es jemals ein Model 2 gibt, wird es andere Preispunkte ansprechen – zugänglichere Optionen, nicht etwas, das Model 1 obsolet macht.

Der Software-First-Ansatz hilft hier. Da die Maschine auf aktualisierbarer Software läuft und mit dem Internet verbunden ist, kann sie sich kontinuierlich verbessern. Von der Community gewünschte Funktionen können innerhalb von Wochen programmiert, getestet und auf jede Maschine da draußen gepusht werden. Ihre ein Jahr alte Espressomaschine wird mit der Zeit besser, nicht schlechter – eher wie ein iPhone als ein Küchengerät.

Der Preis der Obsession

Auf die Frage, wie ihn die Gründungsreise persönlich verändert hat, hält Max inne. Es ist einer der wenigen Momente im Gespräch, in denen die Worte nicht mühelos heraussprudeln.

„Ich kann langfristig Sachen aufbauen, die meiner Definition von ‚so sollte es schön laufen' entsprechen“, sagt er schließlich. „Das macht mich sehr glücklich im Alltag.“ Überhaupt, gibt er zu, sei er noch nie so ganzheitlich zufrieden gewesen wie heute.



Aber es gibt auch eine Schattenseite. „Ich bin deutlich kritischer und für mein Umfeld anstrengender geworden. Dieses Ver

halten filtert die Leute raus, die gut dazu passen.“

Seit sechs Jahren hat Max im Grunde sein gesamtes Leben Maro gewidmet. Durch eine Pandemie, die Lieferketten zerstörte und elektronische Bauteile nahezu unmöglich zu beschaffen machte. Durch das Lernen, wie man Liquidität als Hardware-Startup ohne VC-Millionen managt. Durch den Aufbau von Lieferketten, Partnerschaften und Prozessen aus dem absoluten Nichts.

Die ersten Monate waren wenig glamourös: Maschinen bauen bis 5 Uhr morgens, dann Robin um die Morgendämmerung wecken, Laptop ins Bett geworfen, Seriennummer zugerufen, damit Robin aus der Ferne die Software für einen Kunden am anderen Ende Deutschlands zurücksetzen konnte.

Es ist ein Bild, das etwas Essenzielles über Maros Entstehungsgeschichte einfängt. Das war kein kalkuliertes Business-Play. Es war keine Marktforschung, die ein unterversorgtes Segment identifizierte. Es waren zwei Freunde, die eine kaputte Kaffeemaschine ansahen und dachten: „Wir können das besser machen.“ Und dann machten sie es.

Der Luxus guten Kaffees

Es gibt etwas zutiefst Resonantes an Maros Geschichte. Wir leben in einem Zeitalter geplanter Obsoleszenz, in dem Produkte so konzipiert sind, dass sie ersetzt statt repariert werden, in dem „gut genug“ zum erstrebenswerten Standard geworden ist.

Maro repräsentiert den entgegengesetzten Impuls. Es ist das Firmenäquivalent der 1,8-Kilo-Aluminium-Tassenablage – weit über das Notwendige hinaus konstruiert, weil „gut genug“ nicht das Ziel ist. Exzellenz ist es.

Diese Philosophie hat ihren Preis – 5.000 Euro, um genau zu sein. Aber für Maros Kunden kauft dieser Preis etwas zunehmend Seltenes: ein Produkt ohne Kompromisse, für Langlebigkeit konzipiert, wachstumsfähig, gemacht von Menschen, denen jedes Detail wirklich wichtig ist.

Max Grimm hat noch einiges vor | Bildquelle: Maro Coffee

Was kommt als Nächstes?

Nach den Plänen für die Zukunft befragt gibt sich Max bedacht. Er verzichtet auf große Ankündigungen über die Disruption der Kaffeeindustrie. Er will nicht zum Tesla der Vollautomaten werden. Nur einen stetigen, methodischen Fokus.

„Aktuell konzentrieren wir uns vor allem auf unser Kernprodukt – die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software, den Ausbau des Vertriebs und alles, was rund um Model 1 passiert“, erklärt er. Mehrere Accessories befinden sich in der Entwicklung, konzipiert, um noch mehr Individualität zu ermöglichen.

Langfristig? Er hofft, dass Maro einen „nachhaltigen, wirkungsvollen Beitrag leisten“ kann. Mehr Innovation. Mehr Mut zum Neudenken. Mehr Freude beim Espresso-Zubereiten.

Es ist eine bescheidene Vision. Max und Robin versuchen nicht, eine Espressomaschine in jeden Haushalt zu bringen. Sie versuchen, die bestmögliche Espressomaschine für die Menschen zu machen, denen Kaffee wirklich wichtig ist. Alles andere ist zweitrangig.

Der finale Shot

Welchen Ratschlag würde Max seinem jüngeren Ich am ersten Tag der Reise geben? Seine Antwort überrascht: „Sei ehrlicher und sag öfter Nein.“



Er hält inne, dann elaboriert er. „Externer Impact und interner Impact. Ich fühle mich dann zufrieden, wenn ich weiß, ich bin mit diesem persönlichen Risiko als Unternehmer dafür zuständig, dass ich tollen Leuten die Grundlage gebe, hier bei uns bei Maro etwas zu schaffen, tolle Sachen zu bauen unter Bedingungen, die allen gut tun. Und für mich persönlich glaube ich, habe ich es dann geschafft, wenn ich immer noch in den Spiegel gucken kann und sagen kann: Wir bauen das – das ist ein Produkt ohne Kompromisse und schaffen das als Firma.“

Es ist eine Antwort, die mehr offenbart als jede technische Spezifikation könnte. Bei Maro geht es nicht wirklich um Kaffee, genauso wenig wie bei Pixar wirklich um Animation oder bei Patagonia wirklich um Fleecejacken geht.

Es geht darum, sich zu weigern zu akzeptieren, dass „gut genug“ gut genug ist. Darum zu vertrauen, dass Menschen einen finden werden, wenn man etwas wirklich Exzellentes baut – auch ohne traditionelle Distribution, ohne VC-Millionen, ohne all die Dinge, die „seriöse“ Firmen angeblich haben müssen.

Schon jetzt macht jeden Morgen irgendwo in Deutschland jemand Espresso mit einer Maro Model 1. Die Maschine heizt in wenigen Minuten auf. Die Temperatur ist präzise korrekt. Der Smart Profiler passt sich an einen imperfekten Mahlgrad an.



Und in Leipzig denken Max und Robin bereits darüber nach, wie sie es noch besser machen können.

Denn für sie begann die Reise mit einer kaputten Maschine, die nicht richtig funktionierte. Und sie setzt sich fort mit einer ungebrochenen Überzeugung: Kaffee – und die Maschinen, die ihn machen – können immer besser sein, als sie heute sind.



Alles, was es braucht, ist jemand, der bereit ist, alles von Grund auf neu aufzubauen. Notfalls mit 40 Kabeln auf einmal.