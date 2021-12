„Rabatt von 50 %“ Europäischer Hedgefonds: Berkshire Hathaway unterbewertet

Marshall Wace hatte zuletzt Aktien des Finanz-Konglomerats gekauft, das von einem der bekanntesten Kritiker der Hedgefonds-Branche geführt wird. Wie aus einer Mitteilung des Hedgefonds an seine Investoren hervorgeht, verfügt Berkshire über ein Überschusskapital im Volumen von mehr als 60 Milliarden Dollar. Zudem biete die Fähigkeit, den Buchwert um sieben Prozent zu erhöhen, einen Abwärtsschutz.

„Berkshire wird mit einem Rabatt von 50 Prozent gehandelt“

“Zwar gestehen wir ein, dass Konglomerate immer mit einem Abschlag gehandelt werden, doch Berkshire wird derzeit mit einem Rabatt von 50 Prozent auf den intrinsischen Wert gehandelt, was wir als übermäßig bestrafend einschätzen”, schrieb Marshall Wace in dem Investorenbrief für seinen Global Opportunities Fund, der von Fehim Sever geleitet wird. Bloomberg hatte Einblick in die Mitteilung.

Marhall Wace machte keine Angaben zum Umfang seines Investments. Eine Sprecherin der Gesellschaft, die sich zu 25 Prozent im Besitz des Finanzinvestors KKR & Co. befindet, wollte auf Nachfrage von Bloomberg keinen Kommentar abgeben.