Während viele Optionsstrategien scheitern, überzeugt der Martagon Solid Plus seit 2007. Die Fondsmanager verraten, wie sie Krisen meistern und was Anleger erwarten können.

Der Fonds generiert seit seiner Auflage im Jahr 2007 stabile Erträge - zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk.

Im Laufe der vergangenen Jahre wurden immer wieder Options-Strategien vorgestellt, deren Ergebnisse im Backtest überzeugend ausfielen. Drawdowns wurden in schwierigen Marktphasen deutlich reduziert und mittel- bis langfristig wurden aktienähnliche Erträge erwirtschaftet.

Soweit zur Theorie – im Live-Modus sah das dann oftmals ganz anders aus. Und so verschwanden einige Ansätze wieder vom Markt, da die Versprechungen nicht erfüllt werden konnten und der Backtest nicht wirklich aussagekräftig war.

Martagon Solid Plus: Es geht auch anders

Dass es auch anders geht, zeigt der Martagon Solid Plus (ISIN: DE000A411PH2), der seit Auflage im Jahr 2007 zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk solide und stabile Erträge generiert. Nachfolgend schauen wir uns an, wer und was sich genau hinter der Strategie verbirgt.

Die Verantwortlichen

Das Management besteht aus drei sehr erfahrenen Experten, die im Schnitt jeweils über rund 30 Jahre Erfahrung mitbringen.

Cyrus Moriabadi verantwortet im Team die Makroanalyse sowie die Bewertung des Reifegrads im Anlagezyklus. Er ist bereits seit Auflage des Fonds für diesen Part verantwortlich.

Sein Kollege Markus Strittmatter, ebenfalls von Beginn an im Management tätig, ist für das taktische Management im Fonds zuständig. Er steuert die Aktienquote über die Positionierung der Optionen.

Der Dritte im Bunde heißt Stefan Watzka. Der Fondsmanager ist zuständig für die Renten- und Options-Selektion im Portfolio sowie für die Positionierung des Collaterals.

Durch die verschiedenen Stationen im Zuge der beruflichen Laufbahnen ergänzen sich die drei Manager optimal.

Denken in Zyklen

Das langfristige Ziel des Fonds ist es, eine aktiennahe Rendite bei (deutlich) geringerem Risiko zu erzielen. Die Aktienquote wird dabei antizyklisch an den Wendepunkten und im Trend mit einer klaren Meinung gesteuert.

Das Fondsmanagement ist davon überzeugt, dass es an den Finanzmärkten gewisse Zyklen gibt, Haussen und Baissen wechseln sich stetig ab. Diesen Umstand nutzt man durch eine aktive Steuerung der Aktienquote. Auf kurze Sicht sind Prognosen zwar sehr schwierig, aber Phasen von Haussen und Baissen lassen sich nach Ansicht des Managements durchaus abgrenzen, sodass man daran partizipieren kann.

Daraus abgeleitet spielt also das „große Bild“, sprich, die Makro-Analyse eine entscheidende Rolle. Analysiert werden verschiedene Parameter; dazu zählen die Entwicklung des Zinsniveaus, Verschuldungsgrade, Geopolitik, Wirtschaftswachstum und so weiter.

Neben der Makro-Sicht spielen auch Mikro-Analysen eine Rolle. Dabei sind Themen wie Gewinnerwartungen, Entwicklungen innerhalb verschiedener Sektoren, Einkaufsmanagerumfragen und ähnliche relevant. Abgerundet wird dies alles durch eine technische Analyse, in der das Momentum, die relative Stärke, Trendbewegungen und andere Faktoren beobachtet und ausgewertet werden.

Stefan Watzka erläutert: „Unterteilt man den Markt in die beschriebenen Verlaufsphasen, kann man vom Fonds folgende Partizipation erwarten: In leicht steigenden Märkten partizipiert der Fonds fast identisch zum Markt. Stark ansteigende Märkte in kurzer Zeit lassen den Fonds aufgrund seiner Struktur nur unterdurchschnittlich partizipieren. Diese Struktur wiederum zahlt sich in leicht fallenden Märkten durch eine negative Korrelation (positive Renditebeiträge) sowie in stark fallenden Märkten durch einen Puffer der ersten 10 bis 15 Prozent aus.“

Danach baue der Fonds sein Aktienengagement auf günstigerem Niveau auf. „Sein volles Potenzial spielt der Fonds in richtungslosen Seitwärtsmärkten aus, in denen er wiederkehrende Prämieneinnahmen aus den verkauften Optionen voll vereinnahmen kann“, ergänzt Watzka. Ziel sei es, den Börsenzyklus zu glätten, das heißt eine geringere Vola als der Markt zu haben bei gleichzeitig aktiennahen Renditen.

Die Umsetzung

Doch wie genau wird das umgesetzt? „Wir bedienen uns des Leerverkaufs von börsengehandelten Put-Optionen, um mit der gezielten Auswahl von Laufzeiten und Basispreisen die Aktienquote zu steuern“, erklärt der Fondsmanager. „Wir beschränken uns dabei auf die Aktienindizes Dax und Euro Stoxx 50, in Einzelwerte wird nicht investiert. Liquidität wird in kurzlaufende Anleihen bester Bonität mit einem durchschnittlichen Rating von AA investiert.“

Die Derivate werden mit einem Screening-Tool in Attraktivitätscluster eingeteilt und dann entsprechend allokiert; bei Anleihen liegt der Fokus auf Laufzeit, Liquidität und Bonitätskennziffern. Derivate werden geschlossen, wenn sie nur noch einen begrenzten Beitrag liefern beziehungsweise das Chance-Ertrags-Verhältnis niedrig ist. Bei den Anleihen (Collateral) liegt der Fokus auf Buy-and-hold; ein Eingriff erfolgt nur dann, wenn sich verschiedene Risikokennziffern negativ entwickeln

Die Krux mit den Backtests

Es gibt nicht viele Derivate-Strategien, die so lange am Markt bestehen und gleichzeitig erfolgreich sind wie der Ansatz des Martagon Solid Plus. Manche Ansätze werden lanciert und verschwinden nach ein oder zwei Jahren wieder, weil es eben doch nicht so rund und ertragreich lief, wie der Backtest es suggerierte.

Worauf ist das zurückzuführen? Was macht die Strategie des Fonds so robust und warum scheitern viele Mitbewerber? „Unser Konzept besticht im Prinzip durch seine Einfachheit. Wir konzentrieren uns auf zwei Indizes, haben das Einzelwertrisiko damit ausgeschaltet und bewegen uns in einem äußerst liquiden Markt“, sagt Watzka.

Des Weiteren hält sich das Fondsmanagement konsequent an ein paar schlichte Regeln. „Die Wichtigste ist sicherlich, kein Leverage zu haben, und, als zweites, die Geldseite ist sehr sicher angelegt – wir wollen hier keine zusätzlichen Risiken“, betont der Fondsmanager.

Aus seiner Sicht haben viele Mitbewerber interessante Konzepte entwickelt, die seiner Meinung nach aber zu kompliziert und zu filigran in der Handhabung waren. „In normalen Marktphasen kann sowas gut funktionieren, stressige Marktphasen wie zum Beispiel Corona haben solche Modelle sofort an ihre Grenzen geführt und die Fonds sind an ihrer Kompliziertheit gescheitert. Bestimmte Marktszenarien können letztendlich nicht ‚gebacktestet‘ werden, vor allem wenn sie kumuliert auftreten“, erläutert Watzka.

Zusätzlich seien oft noch Risiken auf der Geldseite gefahren worden, die in Stresszeiten zusätzlichen Druck durch regulatorische Vorgaben der Fondsgesellschaften verursacht haben.

Das Risikomanagement

Das Risikomanagement teilt sich in eine externe und eine interne Überwachung. Extern wird der Fonds durch die KVG streng und eng kontrolliert. Das dabei zum Tragen kommende Ampelsystem fasst verschiedene Kennziffern zusammen in Bezug auf Mittelzu- und abflüsse, Portfolioliquidität und im Gesamtportfoliokontext. Die Bewegungen während der letzten Extremphasen (Corona, Zinsanstieg, Liberation Day) haben die Robustheit des Portfolios und des Ansatzes unter Beweis gestellt.

Intern liegt der Fokus, neben der klassischen Überwachung von Liquidität, Limiten und der strikten Vermeidung von Leverage-Positionen. Das sogenannte Worst-Case-Engagement ist jederzeit zu 100 Prozent durch das dagegen gerechnete Collateral gedeckt.

Wichtig ist zu betonen, dass es, außer bei den Anleihen, kein explizites Gegenparteirisiko gibt. Aus diesem Grund obliegt der Bonitätsüberwachung beim Collateral eine besondere Bedeutung.

Der Corona-Crash

Im Corona-Crash 2020 führten der sprunghafte Anstieg der Volatilität und die generell ausgedünnte Liquidität am Anleihenmarkt zu großem Stress an den Märkten. Trotz guter Bonitätskennziffern im Collateral wurde in der Folge das durchschnittliche Rating nochmals erhöht. Die Managementleistung im Wendepunkt an den Aktienmärkten ist dabei besonders hervorzuheben, da die Aktienquote in der Reboundphase lange aktiv hochgehalten wurde. Hier hat sich die langjährige Erfahrung der Portfoliomanager sowie das erprobte Investmentkonzept bewährt.

Normalisierung der Zinskurve

Auch in der Phase der Normalisierung der Zinskurve (2021/2022) zeigte der Investmentansatz seine Vorteile. Das Rentenportfolio konnte sich trotz der kurzen Duration der negativen Marktentwicklung nicht entziehen. Die Optionsseite konnte jedoch in einem schwankungsintensiven Markt ihre Stärken voll ausspielen und lieferte einen deutlich positiven Beitrag. Das ist umso bemerkenswerter, weil die Aktienmärkte insgesamt zweistellig im Minus waren. Der Fonds konnte auch in dieser Phase sein Leistungsversprechen einhalten.

Der Liberation Day

Auch starke kurzfristige Kursausschläge, wie zum Beispiel im Frühjahr am sogenannten „Liberation Day“, hatten keine signifikanten Auswirkungen auf den Fonds, da hier die Pufferung ihre positiven Effekte zeigte.

„Die wichtigste Lehre aus den vielen Krisen, die der Fonds schon erlebt hat, lautet schlicht: ‚keep it simple‘“, erklärt Watzka. „Viele Dinge, die in normalen Zeiten funktionieren, führen zu Stress in turbulenten Börsenzeiten. Die Einfachheit und Klarheit des Konzeptes wirkt dem entgegen und ist ein Markenzeichen des Fonds. Nicht umsonst ist der Fonds einer der am längsten am Markt bestehenden und erfolgreichsten Discountfonds und ist aufgrund seiner langen Laufzeit sturmerprobt.“

Ausblick: Chancen und Risiken der Strategie

„Die Marktrisiken werden sicherlich vor dem Hintergrund der allgemeinen Verschuldungsproblematik zunehmen“, prognostiziert Watzka. Damit einhergehen wird aus seiner Sicht eine Zunahme der Volatilität. „Größere Schwankungen bieten Chancen auf attraktivere Prämien. Wir können und müssen mit jeder Marktphase umgehen und bevorzugen paradoxerweise unsichere Marktphasen, da hier der Fonds seine ganzen Stärken ausspielen kann“, erklärt der Fondsmanager.

Zielgruppe des Fonds

Der Fonds ist als Beimischung prinzipiell für jeden Anleger geeignet. Eine Investition in den Fonds macht allerdings nur dann Sinn, wenn der Anleger einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont verfolgt. Für kurzfristige Bewegungen ist der Fonds nicht geeignet. Eine saubere Analyse der Vermögensallokation, gepaart mit einem langfristigen Investmenthorizont ist absolut zwingend.