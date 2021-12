Martin Brühl Neuer Geschäftsführer der Union Investment Real Estate

Zum anderen erhält das internationale Immobilien-Investmentgeschäft ein eigenes Ressort. Dieses wird von Martin Brühl geleitet, der mit Wirkung zum 1. Januar 2016 in die Geschäftsführung berufen wurde. Martin Brühl, seit 2013 als Leiter der Abteilung Investment Management International für den Ausbau des Immobilienportfolios in Asien, Australien, Nordamerika und Großbritannien zuständig, übernimmt darüber hinaus die Zuständigkeit für das Fondsmanagement. Im Führungsgremium der Union Investment Real Estate bleibt Frank Billand für die Investment Management-Bereiche Europa sowie Hotel und Shopping Center verantwortlich. Das Asset Management sowie das Projektmanagement bleiben in der Zuständigkeit von Volker Noack. Das institutionelle Geschäft wird weiterhin in der Schwestergesellschaft Union Investment Institutional Property von den Geschäftsführern Christoph Schumacher und Wolfgang Kessler verantwortet.