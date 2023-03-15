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Fonds

Martin Dilg heuert bei Squad Fonds an

Vormals Alliance Bernstein Martin Dilg heuert bei Squad Fonds an

Mehr als ein halbes Jahr ließ Martin Dilg seine berufliche Zukunft offen, nachdem er im vergangenen September seinen Weggang bei Alliance Bernstein verkündet hatte. Nun steht fest, wohin es Dilg zieht: Er tritt in leitender Position in den Vertrieb der Multimanager-Boutique Squad Fonds ein.

Martin Dilg
Martin Dilg: Der ehemals für Alliance Bernstein tätige Vertriebsprofi tritt bei Squad Fonds an. | Bildquelle: AB
Von  | Leitender Redakteur
Aktualisiert am:

Martin Dilg ist neu im Team von Squad Fonds. Ab sofort soll er als Leiter Inhalt, Kommunikation und Service (Content, Communication und Services) den Vertrieb unterstützen und Kapitalmarktinhalte der Portfolioberater nach außen tragen. 

Als gelernter Bankkaufmann war Dilg zwölf Jahre bei der Fürst Fugger Privatbank für die Auswahl von Fondsmanagern verantwortlich. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehören verschiedene Positionen im Vertrieb bei Barings. Bei der global tätigen Anlageverwaltungsgesellschaft arbeitete er bereits mit Oliver Morath zusammen, der ihn nun zu Squad Fonds holte. „Martin wird an dieser Stelle die Weiterentwicklung mit mir gemeinsam vorantreiben“, so Morath, Geschäftsführer (Managing Director) Strategie und Vertrieb bei der Fondsboutique.

Zuletzt war er mehr als sechs Jahre als Leiter Privat- und Großkundengeschäft Zentral- und Osteuropa bei Alliance Bernstein tätig. Dilg verließ die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft auf eigenen Wunsch, die Trennung erfolgte im Guten. 

Über Squad Fonds

Squad Fonds gehört zu Discover Capital und steht seit der Gründung im Jahr 2004 für Fondsboutiquen, die in kleinen Teams Investmentfonds beraten. Diese sind in inhabergeführten GmbHs organisiert und treten gemeinsam unter der Multimanager-Boutique Squad Fonds auf. Hier werden die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds gebündelt.

Lennard Klindworth (geb. Jähne), Jahrgang 1982, absolvierte von 2008 bis 2010 ein Redaktionsvolontariat bei das neue, Life & Style und der Magdeburger Volkstimme. Von 2010 bis 2015 arbeitete er für die Zeitschriften die aktuelle und frau aktuell. Weitere Station war Die Immobilie, ehe er in verschiedenen Positionen für die Klambt Mediengruppe, zuletzt als Redakteur für besondere Aufgaben für die Magazine Grazia, Jolie, IN und OK, tätig war. Seit März 2021 ist er bei Edelstoff Media. Mehr über Lennard Klindworth
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