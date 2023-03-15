Martin Dilg heuert bei Squad Fonds an
Martin Dilg ist neu im Team von Squad Fonds. Ab sofort soll er als Leiter Inhalt, Kommunikation und Service (Content, Communication und Services) den Vertrieb unterstützen und Kapitalmarktinhalte der Portfolioberater nach außen tragen.
Als gelernter Bankkaufmann war Dilg zwölf Jahre bei der Fürst Fugger Privatbank für die Auswahl von Fondsmanagern verantwortlich. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen gehören verschiedene Positionen im Vertrieb bei Barings. Bei der global tätigen Anlageverwaltungsgesellschaft arbeitete er bereits mit Oliver Morath zusammen, der ihn nun zu Squad Fonds holte. „Martin wird an dieser Stelle die Weiterentwicklung mit mir gemeinsam vorantreiben“, so Morath, Geschäftsführer (Managing Director) Strategie und Vertrieb bei der Fondsboutique.
Zuletzt war er mehr als sechs Jahre als Leiter Privat- und Großkundengeschäft Zentral- und Osteuropa bei Alliance Bernstein tätig. Dilg verließ die US-Vermögensverwaltungsgesellschaft auf eigenen Wunsch, die Trennung erfolgte im Guten.
Über Squad Fonds
Squad Fonds gehört zu Discover Capital und steht seit der Gründung im Jahr 2004 für Fondsboutiquen, die in kleinen Teams Investmentfonds beraten. Diese sind in inhabergeführten GmbHs organisiert und treten gemeinsam unter der Multimanager-Boutique Squad Fonds auf. Hier werden die Kompetenzen für die Auflage und den Vertrieb der Investmentfonds gebündelt.