Martin Hüfner 15.11.2012 Lesedauer: 1 Minute

Martin Hüfner: „Trügerische Ruhe beim Euro“

Auf den Devisenmärkten war es in den vergangenen Jahren trotz Finanz- und Verschuldungskrise erstaunlich ruhig. Martin Hüfner, Chefvolkswirt von Assénagon, hält es für unwahrscheinlich, dass das in Zukunft so bleibt.