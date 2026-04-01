Martin Justen wird CIO der Zurich Gruppe Deutschland

Zum 1. April übernimmt Martin Justen fest die CIO-Funktion der Zurich Gruppe Deutschland. Er verantwortete die 52 Milliarden Euro schwere Kapitalanlage bereits kommissarisch.

Martin Justen wird zum 1. April 2026 Investmentchef (Chief Investment Officer) der Zurich Gruppe Deutschland. Er tritt damit offiziell die Nachfolge von Tatjana Helbing an, die die Position zum Jahresanfang 2026 abgegeben hatte, um zur Konzernmutter Zurich Insurance Group zu wechseln – dort verantwortet sie seither die Rolle des Investmentchefs (Regional Chief Investment Officer) für die Regionen Europa und Mittlerer Osten.

Justen hatte die CIO-Funktion in der Zwischenzeit ad interim übernommen. In seiner neuen Rolle berichtet er an Finanzvorstand Torsten Utecht.

Justen war zuvor knapp sechs Jahre bei Deloitte

Der 40-Jährige studierte an der Universität Köln und der National University of Singapore. Seine berufliche Laufbahn begann er 2011 bei der Société Générale Investment Bank, wo er institutionelle Kunden zu ETFs und passiven Investmentfonds beriet. Anschließend wechselte er zu Deloitte, wo er sechs Jahre in der Unternehmensberatung tätig war – zuletzt als Senior Manager im Bereich Asset Management mit Schwerpunkt auf größeren Transformationsprojekten und Geschäftsstrategie.

Seit 2020 ist Justen für die Zurich Gruppe Deutschland tätig; zuletzt leitete er die Abteilung für die Geschäftsstrategie und den Geschäftsbetrieb (Business Strategy & Investment Management.

Die Zurich Gruppe Deutschland wurde 1875 in Berlin gegründet und gehört zur weltweit tätigen Zurich Insurance Group. Mit Beitragseinnahmen (2024) von knapp sechs Milliarden Euro, Kapitalanlagen von mehr als 52 Milliarden Euro und rund 4.600 Mitarbeitenden zählt Zurich zu den führenden Versicherungen in Deutschland. Die gesamten Kapitalanlagen der Zurich Insurance Group beliefen sich im Jahr 2024 auf rund 200 Milliarden Euro.