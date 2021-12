Martin Kaymer Privatbank Berenberg holt Golf-Star als Markenbotschafter

Berenberg, Deutschlands älteste Privatbank mit Sitz in Hamburg und Standorten in Europa, Amerika und Asien, hat den internationalen Profigolfspieler Martin Kaymer in ihr „Markenbotschafter“-Programm aufgenommen. Die Nummer Eins unter den deutschen Golfern wird das Berenberg Logo zum ersten Mal diese Woche beim Turnier in Abu Dhabi auf der rechten Seite der Kappe tragen.



„Berenberg ist eine der ältesten Banken der Welt und hat in den letzten Jahren – nicht nur im Golfsport – eine sehr dynamische Entwicklung genommen. Ich bin sehr stolz und glücklich, Berenberg Markenbotschafter zu werden und damit neben Gary Player, Colin Montgomerie und Branden Grace ein Teil dieser herausragenden, traditionsreichen Marke und Familie von internationalen Botschaftern zu sein“, sagt Martin Kaymer.



Martin Kaymer gilt nach seinen bisherigen 19 Siegen in Golfkreisen als einer der besten Spieler weltweit. Die Höhepunkte seiner Karriere sind der Gewinn der PGA Championship 2010 und der US Open Championship 2014, drei Erfolge mit dem Europäischen Team im Ryder Cup sowie der Sprung an die Spitze der Weltrangliste im Februar 2011.



„Wir freuen uns, dass mit Martin Kaymer der erfolgreichste deutsche Golfprofi auf der PGA-Tour und der European Tour die Marke Berenberg repräsentiert. Damit bauen wir unser Engagement im Profigolf weiter aus“, sagt Dr. Hans-Walter Peters, Sprecher der persönlich haftenden Gesellschafter der 1590 gegründeten Privatbank.

Berenberg engagiert sich seit vielen Jahren im Golfsport. Von 2010 bis 2013 hat die Bank mit den Berenberg Masters ein vielbeachtetes Turnier der European Senior Tour als Hauptsponsor begleitet. Die Turniere fanden im südafrikanischen Fancourt (2010), im Golf- und Land-Club Köln (2011 und 2013) sowie im Golfclub Wörthsee (2012) statt und wurden von bis zu 15.000 Zuschauern besucht.



Seit 2014 ist die Bank Hauptsponsor der Berenberg Gary Player Invitationals in England und den USA, an denen Golfgrößen wie Martin Kaymer, Colin Montgomerie, Fred Couples oder Rickie Fowler teilnehmen.



Über Berenberg



Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Private Banking, Investment Banking, Asset Management und Corporate Banking zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat eine starke Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London, New York und Zürich. Über 1.300 Mitarbeiter an 19 Standorten in Europa, Amerika und Asien verwalten über 36 Milliarden Euro.